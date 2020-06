Mariela Fernández vuelve a la conducción: desde el lunes la periodista estará al frente de las mañana de C5N Fuente: LA NACION - Crédito: PATRICIO PIDAL/AFV

Tras sufrir una fuerte depresión y estar internada durante casi un mes , Mariela Fernández vuelve a conducir las mañanas de C5N desde el próximo lunes . Totalmente recuperada, la periodista recordó cómo fueron sus días más oscuros y aseguró que, si no se hubiera tratado, "hoy seguiría deprimida tirada en la cama sin querer hacer nada".

"Muy bien, recuperada, mejor de salud. Tuve estrés postraumático", comenzó su relato la conductora, vía skype, con el programa Hay que ver . Y explicó los motivos que la llevaron a ese diagnóstico. "Cuando murió mi viejo, en diciembre de 2017, enseguida me puse a trabajar y no hice el duelo. Hasta que un año después se me juntó todo y exploté, estallé. Me di cuenta que mi peso no era saludable, llegué a pesar 49 kilos, y me empecé a observar porque era muy negadora de la situación", advirtió sobre su cuadro depresivo por un duelo no realizado a tiempo.

En cuanto a cómo eran sus días por aquel entonces, recordó: "No quería salir de la cama. Se me vino el mundo abajo. Cuando vi que era muy repetitivo, lo hablé con mi familia y decidimos en conjunto que lo mejor era internarme. Estuve 24 días internada para regularizarme. Además de la medicación hice terapia grupal e individual".

"Yo estaba decidida a recuperarme más allá de los estigmas en torno a la salud mental. Hay mucho prejuicio. Iba a terminar mal si no paraba. Si no me hubiera ocupado, hoy seguiría deprimida tirada en la cama sin querer hacer nada", aseguró la periodista que luego de su alta, en agosto de 2019, continuó yendo durante ocho meses al centro de día para hacer terapia grupal.

Durante su recuperación, Fernández fue retomando su trabajo paulatinamente. En diciembre de 2019 comenzó a hacer radio junto a Sergio Lapegue en La 100 y a partir del próximo lunes volverá a la pantalla de C5N para conducir el ciclo Argentina en vivo , junto a Claudio Rigoli. El último año estuvo trabajando detrás de cámara, a cargo de los contenidos digitales de la señal de noticias.