Marina Calabró habló sobre el incómodo momento que vivió, tras dedicarle su Martín Fierro a Rolando Barbano

Durante el pase de los programas de LN+ de María Laura Santillán, +Noticias, y Débora Plager y Marina Calabró, +Info a la tarde, se sumó un nuevo capítulo a “la novela” que ayer protagonizaron la politóloga y el periodista de policiales, Rolando Barbano. Es que Santillán felicitó a Calabró por el Martín Fierro a la Radio como Mejor columnista de espectáculos y esta aprovechó la ocasión para hacer algunas aclaraciones al aire.

Luego de recibir las felicitaciones de parte de Santillán, quien resaltó el gran trabajo de la periodista en la radio y destacó su solidaridad al mencionar en su discurso de agradecimiento al resto de las nominadas en esa categoría, Calabró respondió: “No me lo esperaba. Pensé que se lo llevaba Marcela [Tauro]. Creo que eso hizo que la emoción fuera doble y que afloraran algunos sentimientos, que quizás debieron permanecer en privado. Pero, bueno, tampoco uno puede andar por la vida clavándose puñales, ya me he clavado demasiados”.

El pase entre María Laura Santillán y Marina Calabró, luego de la entrega de los premios Martín Fierro a la Radio 2024 Captura

De esta manera, la panelista hizo un intento por justificar sus palabras, con dedicatoria incluida a Barbano, quien luego al ganar su propio Martín Fierro no la mencionó en su discurso de agradecimientos, lo que generó un momento de tensión y confusión. “No tenés nada que explicar”, insistió Santillán . Sin embargo, el silencio de Barbano, tras la declaración de amor de Calabró causó un gran revuelo mediático, especialmente en las redes sociales.

En tanto, Plager sumó: “Basta Marina . Disfrutá tu premio, sos la merecedora [del premio] como Mejor columnista de espectáculos”. “Hacete un regalo; te lo merecés; date ese gusto. Solo te queríamos felicitar por el premio”, cerró Santillán el tema aclarando así también por qué no iban a pasar el video del momento en que Calabró subió al escenario del salón Ocre de La Rural.

El desaire público

Durante la entrega de los premios Martín Fierro a la Radio 2022 y 2023 que emitió América anoche, Calabró le dedicó su estatuilla a Barbano, su pareja y compañero de Lanata sin filtro (Mitre): “Lo quiero compartir y dedicárselo a mi amor. Sí, a vos Rolando. A vos”. Se la notaba enamorada y los colegas, atentos a la situación, aplaudieron conmovidos. Cuando le tocó el turno a Barbano, que también resultó ganador: él no la mencionó. Fue un momento incómodo que no pasó desapercibido: el desaire se convirtió en viral.

Las idas y vueltas del romance

Calabró y Barbano se conocieron trabajando en Lanata sin filtro, el programa de radio Mitre que conduce Jorge Lanata y en el que ella es columnista de Espectáculos y él, de Policiales. La buena onda entre ellos se dio desde el primer día y con el tiempo sus compañeros empezaron a notar que pasaba algo más.

Empezaron a salir en octubre de 2023, pero blanquearon su relación unos meses después. La mismísima Mirtha Legrand le preguntó a Barbano si eran ciertos los rumores y él, en ese momento, intentó evitar dar una respuesta concreta. Pero tiempo después, tras la presión mediática, la relación se confirmó.

Calabró contó que se dieron el primer beso el 29 de octubre de 2023 y que la relación iba tan bien que hasta habían decidido hacerse un tatuaje juntos, algo que finalmente no ocurrió. Después de seis meses de haberse hecho público el romance, llegaron las noticias de la separación y las diferentes versiones sobre qué había ocurrido. En ese momento, ambos se llamaron -a su manera- a silencio y no dieron demasiadas explicaciones sobre el fin del amor.

Rolando Barbano y Marina Calabró comparten el programa Lanata sin filtro todas las mañanas

Pero, a raíz de lo que se vio ayer, se hizo público, que Calabró y Barbano se habían dado una nueva oportunidad, aunque no habían blanqueado la reconciliación a la prensa. Según pudo saber LA NACIÓN, esta segunda vuelta ocurrió hacen algunas semanas, en donde ambos limaron asperezas y volvieron a confiar en sus sentimientos. Habrá que esperar ahora a ver qué pasa entre ellos, cómo sigue la relación, y si una declaración de amor puede poner fin al amor.

