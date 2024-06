Marina Calabró le contó a Yanina Latorre los motivos de su renuncia a Lanata sin filtro: “Me la pasaba mirando el reloj”

Escuchar

La última entrega de los premios Martín Fierro a la Radio tuvieron a Marina Calabró como gran protagonista. La columnista de espectáculos de Lanata Sin Filtro se alzó con el premio y le agradeció a su “amor”, Rolando Barbano, columnista de policiales del mismo ciclo. Cuando él subió al escenario a recibir su propia estatuilla, él no le devolvió el gesto y terminó siendo abucheado. Este martes, trascendió que ella renunció al programa después de nueve años y, minutos más tarde, en el pase radial que tiene con Yanina Latorre en El Observador 107.9, explicó los motivos.

“Primero te lo dije en privado, cuando me enteré. Y después, públicamente. La última vez que te lo dije fue la semana pasada. La columna no daba para más. No te sirve a vos para tu vida. Hay lugares de los que hay que salir. Ya no te sumaba esa columna, por más que sea el programa de Lanata, por más que ganaras muy bien, porque estás en la mejor radio del país y en el mejor programa, pero se fue achicando, ya no se lucía tu trabajo”, disparó la panelista de LAM en el comienzo de su intercambio. Y Calabró, entonces, indicó: “Esa es la clave. Ni siquiera eran 15 minutos. Eran ocho... Hablaba rápido y en ese hablar rápido, se notaba la tensión. No tenía el tiempo de generar el clima. Tuve que dejar todos los latiguillos . Terminé dando info que, cuando tenés una primicia, está bueno, pero si no... A mí me gusta hacer análisis de audiencia, y ese era un distintivo de la columna, y eso no se pudo hacer más”.

“Antes era un bloque y medio y pasó a ser medio bloque. Eran ocho minutos, nueve minutos. El día que más duró fueron 13, creo, pero nunca llegó a 15. Me la pasaba mirando el reloj, porque tenía que terminar en menos diez, porque si terminaba un minuto más tarde, el último columnista no salía, y yo no le puedo hacer eso a un compañero . Además, Lanata me mata y con razón porque el programa es de él”, reveló la periodista. Y su colega agregó: “Además, no la estabas pasando bien con lo que te está pasando... Es como retroalimentar y ver todos los días lo que te hace sufrir. Creo que ahora tu cabeza se va a liberar un poco”.

“Igual, es una decisión súper basada en lo profesional”, insistió la conductora de +Info a la tarde (LN+). “Lo pongo en estas palabras: si mi columna hubiese seguido siendo la que fue, no me hubiera ido. Lo que pasa es que creo que en la vida profesional y en la construcción, hay que ir a más, no a menos. Yo no puedo darle a la audiencia y darme a mí como profesional menos de lo mismo . Tengo que dar lo mismo o más”. Y ejemplificó: “Es como si a vos en LAM te sientan última y lo reemplaza a Ángel [De Brito] Josefina Pérez. Es por respeto al laburo de una y al público”.

Con respecto a cuándo y cómo tomó la determinación de dar un paso al costado, Calabró señaló: “Estuve revisando los chats con Lanata y yo le planteo la renuncia el 19 de marzo. Él me respondió primero con cosas lindas, y después me dijo: ‘Cuando nos reencontremos, a la vuelta de la esquina, serán nueve temporadas más’. Divino. Y me puso ‘love’. Me pareció hermoso su mensaje. Yo ya había hablado con Andrea Rodríguez, que es la productora de él, y con el director de la radio. Y surgió esto de: ‘¿Y si probamos?’. Y cuando lo empecé a transitar, la decisión se me hizo carne”.

Y agregó: “Después, venían las nominaciones a los Martín Fierro y me quedé esperando para ver si me colaba; si no estaba nominada me iba. También, se dio la internación de Jorge. Ahora, él ya está extubado, está muy bien. Fue una sucesión de hechos, pero la decisión se la comuniqué el 19 de marzo. Ahora, mi idea era comunicarlo el lunes posterior a la entrega de los Martín Fierro. Después, se armó la que se armó , y me metí un tiempo para adentro porque quizá no era mi momento , porque no tenía demasiada energía. Y hablé de nuevo el lunes con Andrea Rodríguez y con el director de la radio, y hoy hablé con mis compañeros”.

De todos modos, resaltó el lado positivo de su larga estadía en el ciclo radial: “El sentimiento que prima en mí es gratitud. Soy re consciente de que esos nueve años en Lanata Sin Filtro me dieron todo; permitieron que me llamen para DDM, para estar a la derecha de Mariana Fabbiani en un programa de actualidad, me convirtieron en conductora de noticias en LN+; en columnista de política, con Alfredo Leuco, con Luis Majul; y me dieron dos Martín Fierro. ¿Qué más le puedo pedir?”.

