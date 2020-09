La conductora de Confrontados habló de su miedo al Covid-19 Crédito: Captura

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de septiembre de 2020 • 13:50

Marina Calabró no escondió su temor ante la ola de contagios de Covid-19 que está golpeando a Radio MItre y La 100. Y así lo expresó en Confrontados, programa de elnueve que conduce.

"¿Saben por qué nos pasa todo esto? Porque tenemos miedo. Porque ninguno de nosotros se quiere contagiar, ninguno de nosotros quiere contagiar a los que ama. Yo les digo la verdad: cada vez que entro a la radio y me dicen 'un positivo nuevo...' Y digo la radio y no quiero ser injusta con la empresa, que toma todos los recaudos. Pero, ¿saben lo que es entrar todos los días y que te hagan la lista de nuevos positivos?", dijo.

La periodista y conductora siguió luego con su relato: "A Cathy [Fulop] me la crucé el viernes y me dijo que estaba cansada. No quiero nombrar más gente...Pero con Guido [Kaczka] fuimos el jueves con Diego Leuco hasta el estacionamiento de enfrente. Y esto no quiere decir nada, porque tomamos los recaudos, porque mantenemos la distancia, pero yo estoy aterrorizada".

Marina trabaja en Radio Mitre, emisora que comparte edificio con La 100, donde se registraron varios casos de coronavirus esta semana -desde Cathy Fulop [de El club del Moro] a Claudia Fontán y Guido Kaczka pasando por Guillermo Poggi [estos tres últimos del ciclo No está todo dicho]-. La última que se supo había dado positivo al hisopado fue Marcela Tauro, quien participa de ambos programas.

Marina Calabró habló de su miedo tras la ola de casos de coronavirus en La 100 y Radio Mitre Fuente: Archivo

A raíz de estos contagios, las autoridades de la emisora realizaron testeos a todos sus trabajadores. Marina es columnista de Jorge Lanata (quién habitualmente conduce el programa desde su casa) en Mitre, en Lanata sin filtro. Cabe agregar que el periodista estuvo internado hasta este miércoles tras someterse a una operación menor el fin de semana.

Marina Calabró también habló en Confrontados de los casos de coronavirus que se dieron en otras radios. "No quiero transmitirles lo que me pasa. Y quiero pensar en positivo, quiero pensar que todos lo que lo están atravesando lo van a atravesar de la mejor manera. Pero te encontrás con un (Eduardo) Feinmann que lo pasó horrible, con un Gustavo López que lo pasó horrible", dijo sobre sus colegas de Radio La Red.

"Uno no se quiere victimizar, pero lo cierto es que estamos todos un poco asustados", concluyó Calabró.