Marina Calabró y una invitación inesperada. “Si voy ahí me corta la cabeza en vivo”

En las últimas horas, estalló una guerra entre Carolina “Pampita” Ardohain y Marina Calabró. Molesta por la columna que diariamente la panelista de Lanata Sin Filtro hace en la radio, donde en varias oportunidades criticó el magazine de NET, la modelo se regodeó cuando anunciaron el fin de TV Nostra, ciclo del cual Calabró era parte. Sin embargo, y tras varios comentarios cruzados, este mediodía Marina confesó que recibió una propuesta que la sorprendió.

“¿Es verdad que la producción de Pampita Online te invito al programa?”, le preguntaron los conductores de Intrusos. Tras confirmar el hecho, entre risas, Marina expresó: “Cuando me llegó el mensaje pensé en Nicole Neumann, que cuando fue la liquidó. Le dije al productor que soy kamikaze pero no tanto. Si voy ahí me corta la cabeza en vivo”.

Lejos de limar asperezas, la conductora ironizó: “Aparte, si no me conoce, no sabe quien soy, ¿para qué me invita? Le dije al productor que le lleve a una figura que registre porque lo van a echar si no”.

Rápidamente, sus dichos fueron interrumpidos por Virginia Gallardo, con la que Calabró también tuvo un cruce tiempo atrás. “¿No te gustaría ir al programa y aclararle lo que dijo?”, preguntó Gallardo. Algo dubitativa, Marina reflexionó: “Lo voy a pensar, podría ser. Yo me banco cualquier vuelto pero a veces depende del tono que le ponga el dueño de casa a la entrevista. Ella dice que nunca me escuchó, que no me registra, entonces le tengo que explicar de cero todo. Si vas hay que mostrar predisposición y en mi caso que vengo golpeada por la pérdida de laburo para ir a pasar un momento desagradable no iría”.

Segundo round

Su contestación reavivó una vieja pelea que la hija de Juan Carlos Calabró había tenido con Gallardo tiempo atrás, justamente cuando ella era panelista de Intrusos. Mientras los conductores intentaban generar una reconciliación, la bailarina advirtió: “A mí lo que me molestó se lo dije ese día. Las cosas se resuelven así. No estoy enojada pero las cosas deben decirse, deben resolverse en el momento y fin”.

“Creo que te molestó la palabra autorreferencial cuando hice la crítica del nuevo Intrusos. Pero mi comentario fue para esos chicos (en referencia a Adrián Pallares y Rodrigo Lussich), para que te den más lugar. También dije lo impresionante que creciste de marzo hasta acá, igual por diez años voy a dejar de usar la palabra autorreferencial, ya me trajo muchos problemas”, bromeó.

LA NACION