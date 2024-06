Marina Calabró ya tiene reemplazo: quién es el periodista elegido

Escuchar

Tras la sorpresiva renuncia de Marina Calabró al programa de Jorge Lanata, Lanata sin filtro, la incógnita que quedaba por resolver era saber quién sería su reemplazo como columnista de Espectáculos. Y eso se resolvió ayer. Según pudo saber LA NACIÓN, el elegido para sumarse al equipo del periodista de radio Mitre es Augusto Tartúfoli.

Tartúfoli, más conocido en el ambiente como Tartu, se pondrá al frente del micrófono el lunes próximo, ya que Calabró esta semana la terminará completa. Asimismo, hay que decir que, para la mesa de colaboradores de Lanata, este nuevo integrante nada tiene de nuevo, ya que la ha reemplazado a Calabró en algunas ocasiones cuando se tomó vacaciones.

Recordemos que Tartu también es integrante del programa de Karina Mazzocco A La tarde, conductor de Pasó en América junto a Sabrina Rojas y está al frente del ciclo La Máquina, los sábados, 10:30 a 13, por Delta 90.3 FM.

La salida de Calabró

Las últimas semanas no fueron fáciles para Calabró sobre todo por el nivel de exposición que tiene desde el tenso momento que vivió en la entrega de los Martín Fierro de radio. Una noche agridulce para ella, ya que se llevó una estatuilla, pero su declaración pública de amor por su compañero Rolando Barbano no fue compartida y desde entonces, se generó un intenso ida y vuelta por saber qué pasa entre ellos.

De todas maneras, Calabró se encargó de aclarar que su renuncia al programa de Lanata nada tenía que ver con cuestiones personales, sino enteramente con una decisión profesional, ya que sentía que cada vez tenía menos tiempo para hablar y explayarse sobre los temas de su columna de Espectáculos.

“Tiene que ver con una decisión profesional, lo que quiero contar es que no hay ningún tipo de factura. El programa duraba cuatro horas y ahora tres, el espectáculo es como el cotillón, entiendo que haya sido parte de la variable de ajuste cuando te sacan una hora de programa”, comenzó diciendo la periodista a LAM dando cuenta de las razones de su renuncia.

Y agregó: “Yo lo hablé con Jorge desde el 19 de marzo, ya planteando la posibilidad y decisión de la salida. Él me explicó lo que era lógico, en un programa de tres horas no podía hacer un bloque y medio de espectáculos”.

Respecto de si tenía algo que ver su compañero y exnovio con su salida del programa, Calabró reiteró que no. En tanto, sobre lo sucedido en los Martín Fierro señaló: “No pasa nada, así como creo que no se me puede juzgar por lo que me salió del corazón, no hay que juzgar a nadie por lo que dijo o no dijo. Somos todos adultos, me parece que todo es válido. Fue algo que me salió del alma. Ya está, no le quiero dar más vueltas”. Y remarcó: “Quiero mirar para adelante, si no me la paso clavándome puñales”.

Qué dijo Barbano de la renuncia

Por supuesto, que tras saberse la renuncia de Calabró al programa de Lanata, todos los medios quisieron saber qué opinaba Barbano al respecto: “Es una pena no poder trabajar con ella…”, dijo al ser consultado por un movilero del ciclo Buenos días, América. Además, aseguró que se tomó la noticia “con tristeza”. “Es una gran compañera, una número uno, una periodista que -como le he dicho muchas veces- es admirable. Es una de las mejores periodistas de la Argentina”, señaló.

Por otro lado, Barbano contó que cuando estaban de novios habían hablado de la posibilidad de que ella dejara el programa, ya que no se sentía cómoda con los tiempos que tenía y su reducida participación. “A ella no le gustaba, intentó probar y bueno, después terminó mi relación con ella y no sé por qué exactamente lo hace ahora. Eso se lo tienen que preguntar a ella. Pero en marzo, cuando estábamos juntos, ella me contó que estaba incómoda y lo hablamos mucho”.

Con la colaboración de Pablo Montagna.

