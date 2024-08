Mario Massaccesi habló sobre los videos de Tamara Pettinato y Alberto Fernández y se mostró muy crítico

Escuchar

Mario Massaccesi se sumó a la lista de figuras mediáticas que expresaron su opinión sobre los polémicos videos de Tamara Pettinato y su relación con el expresidente Alberto Fernández. El periodista y conductor destacó lo que él considera importante sobre el asunto y abogó por la reflexión en torno a las acciones individuales.

Durante un móvil para el programa LAM, el comunicador no escatimó en críticas , señalando que el foco principal del tema parece haberse desviado luego de que se filtraran las imágenes de la panelista junto al exmandatario manteniendo una conversación íntima en el despacho presidencial.

Para Massaccesi, el debate tomó un rumbo erróneo, alejándose de lo que debería ser el tema central: la denuncia por violencia de género que realizó Fabiola Yañez contra Fernández. “Siento que hay una parte donde se pierde el foco principal, que es la investigación sobre lo que realmente ocurrió con el expresidente. Es importante que no dejemos de lado el tema central, si es verdad o no lo que se dice”.

Sin embargo, también mencionó que, más allá de ello, la situación requiere de un análisis profundo sobre la responsabilidad personal y profesional, y analizó en este sentido la actitud de Pettinato frente a lo ocurrido y sugirió que su comportamiento fue evasivo.

“Cuando la culpa la tiene todo el resto y vos no dijiste cuál es tu autocrítica, evidentemente no te estás haciendo cargo. Creo que cuando hay una situación delicada , lo primero que tenés que hacer es hacerte cargo: ‘¿qué grado de responsabilidad tengo yo?’ Si fue perfecto, salgo y lo exhibo con orgullo; si hay espacios de mejora, salgo y digo: ‘la pifié'. Somos seres humanos, la pifiamos; y si somos personas públicas, mucho más”, opinó.

Sobre la actitud de Tamara, también dijo: “La veo reactiva, incómoda, como queriendo escapar de algo”. Si bien no quiso afirmar que la panelista tiene responsabilidad directa en lo sucedido, sí enfatizó la importancia de asumir las consecuencias de los actos y de manejar adecuadamente el ámbito laboral. “No sé si ella tiene responsabilidad, pero sí creo que es importante reflexionar sobre cómo manejamos nuestras acciones y nuestra vida profesional”, sumó.

Además Massaccesi comparó la actual situación de Pettinato con su participación en Bendita. “En el caso de Tamara, ella viene de Bendita, donde siempre se habla de todos menos de ella, en el programa siempre se toma todo con humor, ella sabe de dónde viene”, comentó el periodista. Asimismo, según él, la panelista no abordó la situación de forma contundente desde un principio. “No es claro, ella no salió inmediatamente a hablar. Supongo que es una situación complicada y no debe ser fácil gestionar todo eso, se le viene todo encima”, señaló.

“Estoy podrido de todo esto”

Mientras otros profesionales de la comunicación continúan debatiendo acerca de lo ocurrido, como esta misma semana lo hizo Edith Hermida, todavía está por resolverse la incógnita de la continuidad de Pettinato en el programa Bendita, cuyo conductor, Beto Casella , brindó ayer una entrevista en la que dio más precisiones sobre la situación de la panelista y los motivos por los que él decidió “soltarle la mano”.

Invitado a Duro de domar (C5N), Casella contó que no está teniendo contacto con ella. “Estoy podrido de todo esto, dije que hable en el canal porque yo no tengo con quién hablar en la emisora, tengo que hacer todo solo; poner la cara yo en todos los medios, tratando de entender a Tamara y a la gente que está enojadísima. Que el canal emita un comunicado o que nos diga: ‘Señores, a partir de la semana que viene pasa esto, esto y esto’. Yo soy un empleado más. Que lo decida el canal, que es lo que debería haber hecho desde el primer día“.

