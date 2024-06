Mario Pergolini aprovechó las críticas a Marcelo Tinelli y disparó contra su eterno rival: “Si sigue así no va a tener pelo; ni piel va a tener”

Escuchar

Gracias a su cobertura de la Copa América desde los Estados Unidos y su entrevista a Lionel Messi, Marcelo Tinelli se convirtió en noticia. El conductor y gerente de programación de América TV fue criticado y muchos aseguraron que Primos de América, el programa que salió al aire en dos entregas el día del debut de la Argentina contra Canadá, había sido levantado de la pantalla. Luego de su descargo, un viejo enemigo íntimo apareció en escena para sumar un nuevo capítulo al escándalo : en su programa de streaming, Mario Pergolini disparó con ironía contra su color de pelo y sus tatuajes, criticó su entrevista al goleador de la Selección nacional y reveló cómo lo tiene agendado en su teléfono celular.

Una nota con el diez

En la previa al comienzo del torneo en el que el equipo nacional busca convertirse en bicampeón, Messi le brindó una entrevista exclusiva a Tinelli. Además de hablar de su vida personal y su carrera futbolística, el jugador quedó sorprendido al ver el tatuaje que Tinelli se hizo en la pierna izquierda, en el que se puede ver al rosarino besando la Copa del Mundo en Qatar 2022. “¡No! Está recién hecho encima. Qué locura, impresionante”, reaccionó Messi.

Además de la entrevista, América TV puso al aire dos emisiones más con Tinelli al frente. Primos de América, un segmento pensado para cubrir el color del evento deportivo junto con Luciano “El Tirri” Giugno, tuvo dos emisiones, y no volvió a emitirse. De inmediato, los rumores comenzaron a crecer, y el que sonó con más fuerza indicaba que las autoridades de América habían sido las responsables de la baja del programa.

Beto Casella opinó sobre la actualidad de Tinelli NOELIA MARCIA GUEVARA / AFV

Entre quienes opinaron sobre el supuesto fracaso de Tinelli estuvo Beto Casella. El periodista fue contundente cuando un cronista de Socios del Espectáculo le preguntó sobre el tema. “ Es una entrevista entre amigos, a mí no me alegra que Tinelli esté en esta especie de decadencia que espero sea temporaria ”, comentó el conductor de Bendita sobre la entrevista con Messi. En relación a la ausencia de Primos de América, disparó: “Es curioso que un tipo que creó tanto contenido durante 30 años, se le ocurra que las andanzas de dos muchachos por las calles de los Estados Unidos vaya a tener mucho público. Su propio canal está enojado con lo que salió al aire ”. “Cuando a vos no te ven con Messi, huele a cancelación. Ojalá que esté 20 años más en pantalla porque la tele le debe mucho a él, él ha dado mucho laburo. Es un momento fatal, funesto para Marcelo ”, completó, letal.

La respuesta de Tinelli

Luego de escuchar las críticas, Tinelli habló desde Miami con Karina Mazzoco A la tarde. Primero, hizo referencia al dibujo de Messi en su pierna. “Es impresionante cómo se ha visto el tatuaje en toda América. Ayer estuve caminando por Times Square, grabando todas las cosas que estamos haciendo con El Tirri para el Instagram y era impresionante toda la gente de cualquier país que quería ver el tatuaje”, reconoció. “Hoy ya saqué el pantalón corto y nadie me pidió una foto de abajo”, bromeó luego.

Pasado el momento distendido, Tinelli se dispuso a hablar de las críticas. “A mí lo que me pasó es que el fin de semana todos me escribieron para decirme que fui tapa de un diario, que habían levantado mi programa. Fue raro. Que había salido en todos lados y en algunos con una saña increíble ”, arrancó su descargo.

Tinelli, con Messi en la Copa América instagram.com/marcelotinelli

“Primero quiero decir que el programa Primos de América no estaba pautado para salir en la pantalla ni lo teníamos pensado para la tele”, explicó. Luego aclaró que cuando llegaron a Atlanta y vieron que tenían mucho material, le hicieron una propuesta a José Nuñez, director de programación de América, y por ese motivo hicieron un especial con el material que tenían, sin editar. También reveló que la idea fue hacer la previa, el pospartido y luego ver cómo seguir. “En ningún momento estuvo planteado para más”, aseguró.

Sobre el primer envío, Tinelli reveló que no marcó buen rating. “No tenía ni promoción”, se justificó. Como no los dejaron filmar en la cancha, no tenían los derechos de la Conmebol y tampoco tenían credencial, decidieron no hacer el programa del viernes. “ Pensamos en hacerlo bien más adelante. Pero en ningún momento se levantó el programa. Me lo levanté yo solo. Yo mismo lo puse y yo mismo lo levanté. Por eso no entendí todo eso que dijeron. Sentí mucho ensañamiento ”, completó, aunque no hizo referencia a nadie en especial.

La ironía de Pergolini

Como era de esperarse, Mario Pergolini, el histórico rival televisivo y empresarial de Marcelo Tinelli, vio la oportunidad y no la dejó pasar: en Paren la mano, el programa de streaming conducido por German Beder, Luquitas Rodriguez, Alfredo Montes y Roberto Galati el director de Vorterix le volvió a pegar a su eterno rival. “ Parecía una nota a Tinelli. Tinelli se la pasó hablando de él ”, acotó sobre la entrevista del conductor a Messi. “Te voy a mostrar algo que me hice, Lucas”, siguió, y con la voz impostada se levantó de la silla, mostró la pierna y agregó: “ Mirá, quiero mostrarte la depilación definitiva que me hice ”, imitó con una licencia de contenido a su archirrival.

“Nosotros queremos que venga Tinelli”, se quejaron en el estudio. “Preguntémosle”, acotó el exconductor de Hacelo por mí agarró su celular. “¿Se puede decir cómo está agendado?”, le consultaron. “Marcelo del sur”, leyeron y estallaron las risas. “ Tengo menos pelo que él y eso me mata. Y él si sigue así no va a tener pelo. Ni piel va a tener ”, siguió Pergolini, mientras le pedían un poco de piedad. “Pará, Mario. Pará”.

