Mario Pergolini busca su reivindicación y Susana es la reina de la desdramatización

Mario Daniel Pergolini, exvicepresidente de Boca Juniors, siempre dijo que su breve paso por la institución deportiva más importante del mundo iba a ser reivindicado. Y está a punto de clavar un 1-2 en esa revancha. El empresario y conductor anunció que finalmente Boca va estar presente como Boca Juniors en el videojuego FIFA 22, donde desde 2019 figuraba con el ridículo nombre de Buenos Aires Blue, como si fuera una casa de cambio del microcentro porteño.

Además, Pergolini se enteró que la idea de comunicación de su gestión como VP de iluminar el palco de Diego Maradona en la Bombonera después de su muerte sería la finalista para ganar un premio EFFIE, considerado el máximo galardón en marketing orientado a resultados. El premio de oro se entrega en noviembre y Pergolini palpita que van a ganar, pero -ojo- hay un enemigo: el spot “Positivo”, donde Horacio Rodríguez Larreta contó en TikTok que tenía Covid-19. Pero si la suerte lo acompaña a Mario será otro pequeño triunfo que hará que llegue en diciembre a su carpa del balneario Hemingway de Cariló más contento que nunca.

Susana, la reina de desdramatizar

Susana Giménez

Pocos saben que a Susana Giménez le dejó un sabor amargo la súper entrevista que le realizaron Cristina Pérez y Rodolfo Barili para Telefe. Si bien ella se mostró feliz (lo estaba, además le tiene mucha estima a los conductores), siente que se hizo mucho hincapié en el contagio de Covid-19 que padeció en Uruguay. De pronto pasó el tiempo de la entrevista y de lo que más se habló fue de ese tema, el que aún no puede superar del todo y detesta contar. La realidad es que Susana volverá a la pantalla en 2022 con programa mensual, pero como por contrato todos los meses sigue cobrando sueldos deslumbrantes, parece que lo del reportaje fue un poco de apurón. De todas maneras, no le gustó nada verse diciendo frases del estilo “pensé que me moría”. A la diva, la reina a la hora de desdramatizar, le interesaba contar su experiencia y después salir de ese lugar oscuro, pero el tiempo de la tevé es tirano y eso no se logró. Igual su testimonio fue muy importante para seguir concientizando sobre el coronavirus.

Catherine Fulop, ¿en modo ahorro?

Catherine Fulop y el pedido especial a su canillita Instagram

Sea por falta de tiempo, ganas... o tal vez para “ahorrar” unos pesos, lo cierto es que la actriz y conductora Catherine Fulop le hizo un pedido muy especial al canillita de su barrio privado en Nordelta. ¿Qué le pidió? Que le avise cuando en alguna revista semana o mensual salga ella o algún miembro de su familia [ya sea su esposo Osvaldo Sabatini, su cuñada Gabriela Sabatini, sus hijas Oriana y Tiziana o su yerno Paulo Dybala, actual Jugador de Juventus FC], así puede ver qué “noticias” escribieron sobre los Fulop-Sabatini. Ahora la duda que queda es: ¿le comprará la revista después de esta búsqueda o sabiendo este dato buscará la publicación en su celular o tablet?

Lizy Tagliani, sin tiempo para nada

Lizy Tagliani, Buenos Aires. PATRICIO PIDAL - AFV

Lizy Tagliani tiene una agenda laboral muy, muy intensa: todos los días acompaña a Andy Kusnetzoff en la segunda mañana de la radio Urbana Play, ubicada en Palermo, además tiene las grabaciones del programa Trato hecho en los estudios que Telefe en Martínez, y si esto les parece poco también está con ensayos y la obra de teatro que protagoniza en el Lola Membrives, en el Microcentro. Y no nos olvidemos que tiene otras actividades personales o laborales como invitaciones a programas, publicidades y eventos, y por esta razón decidió centralizar su movilidad entre su camioneta y una bicicleta.

“Vive lejos y si termina tarde su día y arranca temprano, no se va hasta Berazategui”, es la respuesta que dan sus allegados cuando se la ve llegar en bicicleta a la esquina de Ravignani y Cabrera donde está ubicada la productora Kuarzo, lugar desde donde sale al aire la flamante FM. Resulta que la capocómica desde hace un tiempo tiene su casa en un country en Hudson –partido de Berazategui- y todos los días a las 8.30, tiene que estar en la radio en pleno Palermo, pero si la noche anterior terminó tarde por alguna de las actividades mencionadas, prefiere dormir en un departamento que tiene en la Ciudad y movilizarse en bicicleta, ya que si hay algo difícil en ese barrio es ir en auto, con pocos espacios libres en las calles para estacionar.

Por La Princesa