Martín Fierro de cine y series: de Graciela Borges y Mirtha Legrand a La Mary y La Tregua, todos los homenajes de la noche

Anoche, la Usina del Arte se vistió de fiesta: durante una extensa gala, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) premió a quienes día a día trabajan en la industria cinematográfica argentina en la primera edición de los Martín Fierro de cine y series. Pero no todo fue competencia: celebridades como Graciela Borges, Mirtha Legrand, Luis Brandoni, Susana Giménez, Norman Briski y las películas La Mary y La tregua tuvieron su momento de homenaje.

La tregua

El primer homenaje de la noche fue para La tregua, el film basado en la novela homónima de Mario Benedetti. Dirigido por Sergio Renán, se trata del primer largometraje argentino nominado para un premio Oscar en el año 1975. La encargada de presentar el reconocimiento fue Cecilia Roth. “Fue aclamada por el público, bendecida por la crítica y distinguida por la Academia de Hollywood”, resaltó la actriz. También señaló que nació “como una pequeña producción, con pagos mínimos y un elenco inmenso: Héctor Alterio, Ana María Picchio, Luis Brandoni, Marilina Ross, Juan José Camero, Aldo Barbero, China Zorrilla, Hugo Arana, Norma Aleandro, Antonio Gasalla y Nelly Prono, entre otros grandes artistas. En 2018, el film se volvió a estrenar, pero en una versión digitalizada y restaurada por Juan José Campanella.

Luis Brandoni junto a Marilina Ross

“Hoy aplaudimos de pie la grandeza de una película que hizo historia en el cine argentino. Por eso este Martín Fierro por sus 50 años es para La tregua”, anunció Roth , y despertó una gran ovación. Fueron Luis Brandoni y Marilina Ross quienes subieron al escenario para recibir la estatuilla y agradecer el reconocimiento. “Esto es muy alentador para los que tuvimos la oportunidad de hacer una y otra película, y es la historia de nuestro país lo que en todo caso importa. Y el cine argentino sigue teniendo una gran tradición y espero que siga teniendo un gran futuro”, resaltó el célebre actor.

Norman Briski

El siguiente homenaje, el Martín Fierro de Cine a la Trayectoria, lo presentaron Rómulo Berrutti y Carlos Morelli, los creadores y conductores del mítico programa de TV sobre cine Función privada, y fue para el actor Norman Briski. “Gran actor, todo terreno: cine, teatro, televisión y lo que venga. Dramaturgo, realizador teatral, director cinematográfico, máscara imponente, talento desbordante y un vozarrón muy especial. Una verba muy filosa y una capacidad de causticidad absolutamente intransferible, lo presentó Morelli. Luego de un clip con un repaso por su vida, el actor recibió su estatuilla.

Luego de unas palabras en inglés -”Ojo con lo que digo, hoy me puse mucha colonia encima… neo colonia”, bromeó al principio y luego, realizó un encendido discurso en donde apuntó contra las políticas actuales, habló de la inteligencia artificial y sentó posición sobre el conflicto de Medio Oriente, un momento en el que algunos de los presentes aplaudieron y otros mantuvieron silencio.

“La IA, la inteligencia artificial me dijo ‘agradecé este homenaje, no seas así’. Primero los compas, que también merecían este galardón. La ficción es una radiografía de la realidad. Nos están afanando la ficción, está en la Rosada la ficción . La IA, la industria argentina podría ser también, me dice que hable sobre los entornos, lo que pasa en el mundo”, expresó. Más adelante, captó la atención de todos los presentes al comentar: “Gaza jamás será vencido, no me importa que me aplaudan mucho o poco, pero lo siento aquí, en mi sangre, en mis ancestros. La defensa de un pueblo que está siendo asesinado, Gaza”. Por último, en el tramo final, Briski concluyó: “Las inversiones vendrán de la rebeldía o seremos nada. A filmar, a filmar, a filmar hasta enterrarnos en el mar”.

Mirtha Legrand

El Martín Fierro de Brillante se lo llevó Mirtha Legrand y fue su amiga Teté Coustarot, quien la invitó a recibirlo luego de repasar, con un texto que escribió junto a Dany Mañas, uno de los momentos más luminosos de los inicios de la gran diva argentina. “Querida y admirada amiga, si esto no es una leyenda, ¿qué es?”, se preguntó, y luego de decir su nombre el todos los presentes se pararon para aplaudirla.

“Muchas gracias, buenas noches, ¡por favor, no cierren el Incaa!”, arrancó la Chiqui sin vueltas y se ganó su primera ovación. “Es lo primero que se me ocurre, por favor no cierren el Incaa”, insistió. “Estoy muy feliz, soy un producto del cine argentino, hice no sé si 33 o 34 películas porque hay una que me falta, 36 aquí me dicen. Bueno, las voy a contar en mi casa después”, compartió, con gracia. Luego, destacó que es un producto del cine argentino, como también su hermano, José Martínez Suárez, y su gemela Goldi, para quienes pidió un aplauso.

“En mi casa se amaba y se ama al cine argentino. De manera que tenemos que continuar haciendo películas. Si hay gente que de pronto recibió un crédito y no devolvió el dinero que correspondía, bueno, esa queda fuera. A esa gente no le damos más nada, pero no se puede cerrar el Incaa porque el cine argentino es el cine más importante de habla hispana. Así que lo tenemos que mantener los argentinos. Hagamos fuerza y esto va a continuar, haciendo películas maravillosas con premios”, expresó, convencida. Por último, la conductora se despidió con una frase del Martín Fierro: “Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, porque si se pelean los devoran los de afuera, así que no nos dejemos devorar ”.

Graciela Borges

Apenas unos minutos después de las 23, Natalia Oreiro se adueñó del micrófono para leer unas palabras que escribió para Graciela Borges y que emocionaron tanto a la actriz como al resto de los artistas. “Cuando tu padre no quiso que te dedicaras a la actuación, tu convicción más profunda hizo que el mismísimo Borges te cediera su apellido y vaya que lo has enaltecido. Porque sos inmensa. Como actriz, cercana e inalcanzable, misteriosa, luminosa, llena de poesía y de sensibilidad. Dueña de una mirada que parece atravesar la galaxia y el universo para entrar en el alma de todos los espectadores y de quienes te amamos”, arrancó y los ojos se le llenaron de lágrimas.

Luego de repasar algunas de sus más recordadas interpretaciones, Oreiro destacó a su amiga y colega como persona. “Sería injusto reconocer solo ese talento que se percibe en tus actuaciones porque eso se ve y es obvio. ¿Sabés que sos de otra galaxia? Porque es tan notable tu humanidad, tu esencia cristalina, pura, de niña, mujer, madre, amiga, compañera. Tan agradecida de la vida que da orgullo ser tu amiga, tan generosa con las nuevas generaciones de directoras y directores. Con las actrices que tanto te admiramos y que siempre encontramos en vos una palabra de aliento”, siguió. “Tenemos tanto que aprender de vos, de tu corazón. Gracias por hacer de este mundo, a veces tan cruel, un mejor lugar porque vos existís”, cerró la actriz.

Graciela Borges, al agradecer su homenaje

Con el premio a la mejor actriz ícono en la mano, Borges agradeció, pero también habló de la actualidad del cine. “Mi pedido especial es que no nos digan cómo tenemos que hacer cine. Sabemos hacer cine. Que no nos digan más cuántos espectadores tenemos que meter para ser buenos. No es algo en lo que pensemos siempre”, sentenció firme.

Tras repasar los pormenores que atravesó para hacer con Leonardo Favio El dependiente, recordó que recibieron ayuda de Leopoldo Torre Nilsson y que la primera semana no fue nadie, ni su mamá. “Nadie quiere hacer una mala película, chicos. Eso es lo que no entienden los que no nos apoyan en el cine. Luchamos mucho por el cine. Garra, corazón y nervio, como dicen en el fútbol. Y no bajemos los brazos. Sino no vamos a poder seguir haciendo esto porque el mundo está lleno de imágenes de cine argentino. Y a veces parece que olvidaran eso”, sentenció.

La Mary

Susana Giménez y Luis Monzón coparon la pantalla con imágenes de La Mary . El clip de escenas fue el puntapié para presentar el segundo homenaje a una película de la noche: La Mary. Fue Guillermo Francella, quien hizo el repaso del film que se estrenó el 8 de agosto de 1974 y que repasó la carrera de la diva de los teléfonos, desde su aparición en la pantalla grande hasta su rol de conductora. “Por eso, este Martín Fierro de Brillantes por los 50 años a La Mary”, resaltó. “Y qué decir de Susana. Medio siglo pasó de aquel sí a una película que marcaría un antes y un después en su vida, y en el cine argentino”, cerró.

“¡Las fechas! Las fechas me impresionan. ¿60 años de carrera? ¿Estás seguro vos, Luis? Me parece ayer”, le preguntó con su clásica frescura a Ventura, Susana al recibir el premio. En ese momento, la conductora recordó que apenas leyó el libro “la volvió loca” y de inmediato llamó a Mirtha para preguntarle si Daniel Tinayre, su esposo, quería hacer el film. “Le mandé el libro y Tinayre dijo ‘yes’. Y entonces hicieron los diálogos con Josecito Martínez Suárez, hermano también de Legrand, un hombre de cine al que todos aman”, rememoró. “Y el resto fue historia”, siguió. “Quiero agradecer a todos esto porque realmente La Mary fue importante en mi vida en todo sentido. Así que gracias a todos”, exclamó.

Luis Brandoni

“Ama ser actor y la magia de este oficio. Hincha de River, muy buen tipo, padre y abuelo”, arrancó Solita Silveyra a presentar a Luis Brandoni para su homenaje y se le quebró la voz. “Es un actor de raza, un hombre que entiende la vida como un desafío y a los 84 años está convencido de que vale la pena y que le queda mucho por vivir”, señaló la actriz. “La política ocupa su cabeza, actuar le desvela el alma, su Argentina sigue siendo el país en el que quiere estar hasta decir su última palabra”, destacó y lo definió como “maestro de muchos”. Otra vez, la sala se llenó de aplausos y el actor recibió el Martín Fierro de Platino por su aporte al cine nacional.

“Muchas gracias, hay que decirlo siempre. Este es un reconocimiento que no tenía agendado, y sobre todo con todos los años, las películas y lo que falta todavía”, arrancó. “Guillermo, te voy a copiar -señaló, en alusión a Francella-: yo también le debo mucho al público, muchas gracias. Hemos pasado por momentos difíciles, momentos con mucho trabajo y casi nada de trabajo. Me tuve que ir de este país por amenazas y volví con esperanzas. Y sigo teniendo esperanzas en el país porque la gente no quiere más ladrones por todas partes. Tenemos que ser serios. Yo pude vivir estando en la famosa lista negra, gracias al público que podíamos trabajar en lugares privados y la gente iba y sabían que corrían algún riesgo y permitieron sostenernos”, repasó y se constituyó como una de las voces distintas de la velada. “Es la verdad: la gente quiso vernos a mí y a otros que estábamos en la misma situación. Por eso, un reconocimiento de esta naturaleza me emociona y me obliga mucho a seguir siendo como soy y a poder caminar por la calle sin miedo ninguno”, cerró.

