Martín Fierro de los canales del Streaming: empezó la ceremonia

Casi 20 minutos después de las 21 comenzó la ceremonia de los primeros Martín Fierro de Streaming, la entrega de premios que organizó la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) para destacar lo mejor del medio. Luego de una semana cargada de polémicas, los protagonistas se vistieron de gala y coparon el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

Paula Chaves y Damián Betular -dos figuras de Olga, el canal que junto a Telefe transmite en vivo la gala- fueron los encargados de arrancar la última entrega de premios del año. Radiantes y de negro, saludaron a los invitados y le dieron la palabra a Luis Ventura, presidente de la institución.

Luis Ventura eligió un look muy particular para hacer su discurso

Disfrazado de Dumbledore, el gran mago de la saga de Harry Potter -una gran túnica negra, un gorro a tono, el pelo larguísimo y una frondosa barba canosa-, el periodista destacó la posibilidad de realizar el evento y habló del Martín Fierro Digital como el antecesor de esta nueva gala. De inmediato, se entregó la primera estatuilla de la noche, la de Mejor columnista. Y el ganador fue Sebastián de Caro, por su trabajo en Gelatina. En un brevísimo discurso -anunciaron no más de 60 segundos por ganador- el periodista agradeció al medio y le dedicó el premio a su familia.

Noticia en desarrollo.