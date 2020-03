Martín Ortega: "Roberto Pettinato es un monstruo que maltrató a mis hermanas"

Martín Ortega dijo que Roberto Pettinato maltrató a sus hermanas Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de marzo de 2020 • 10:12

Este verano resurgió la imagen de Roberto Pettinato en los medios gracias a una nota que le hicieron en Intrusos, que originó enojo y que se reaviven la acusaciones sobre abuso y acoso que hay en su contra por parte de quienes trabajaron con él, como Fernanda iglesias , Maju Lozano y Martina Soto Pose, entre otras. Pero esta reaparición también fue repudiada por Martín Ortega , quien ayer lo definió como un " monstruo " que "maltrató" a sus hermanas Julieta y Rosario .

"Roberto Pettinato es un monstruo que maltrató a mis dos hermanas y que violentó y acosó sexualmente a otras mujeres ¡Que no vuelva nunca más!", escribió el productor desde su cuenta de Twitter ante la posibilidad de que el conductor vuelva a los medios.

En la nota que le hizo el ciclo de Jorge Rial, Pettinato explicaba que le gustaría volver a la radio y que no tenía interés de volver a la pantalla chica. Recordemos que fue en 2014 cuando el músico y Julieta Ortega fueron vistos juntos cenando, lo que originó rumores de romance. No obstante, ellos en su momento negaron todo . Más adelante, Pettinato expresó que nunca tuvo una relación con ella. "Prefiero salir con la empleada de una farmacia que con una actriz (...) Con ella simplemente fuimos a cenar en dos oportunidades y nada más", había dicho por ese entonces.

Años después, en 2018, Julieta Ortega rompió el silencio y habló sobre lo que pasó con el músico. "No fue ni una relación. Me daba vértigo porque era la primera - y última vez- que salía con alguien que hablara de mí en televisión (...) se reía de mí en la radio y mezclaba verdades con mentiras (...) Para mí Pettinato es un misógino, no tengo ninguna duda. Yo sentí que tenía algo en mi contra, pero cuando empecé a escuchar los relatos de las mujeres que lo denunciaron, me di cuenta de que no era personal", había explicado en Intrusos .