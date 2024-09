Maru Botana habla sobre su vuelta a la pantalla chica con Bake Off Famosos, su nuevo rol de jurado y cómo enfrenta las críticas

Escuchar

Después de varios años dedicada a sus locales y proyectos personales, Maru Botana regresa a la TV en un rol completamente distinto: será jurado en Bake Off Famosos, que comienza esta noche, a las 22 por Telefe. Junto a Christophe Krywonis y Damián Betular, y bajo la conducción de Wanda Nara, enfrentará el desafío de evaluar a celebridades que competirán mano a mano por convertirse en el gran pastelero del show. “Volver a la TV es como regresar a casa”, afirma con la misma energía y entusiasmo que la caracterizó desde sus inicios en la pantalla chica de los 90.

“Cada día en el set es una experiencia nueva”, asegura Maru Botana, vestida por Anushka Elliot, durante la presentación de Bake Off Famosos

El regreso la encuentra en un rol diferente: será jurado en lugar de conductora. Aunque ya tuvo una breve experiencia como jurado invitada en MasterChef Uruguay, esta es la primera vez que ocupa ese puesto de manera estable en la pantalla argentina. En diálogo con LA NACIÓN, Botana comparte su emoción por este nuevo desafío y reflexiona sobre la importancia de su familia en un momento cargado de significado, con un nuevo aniversario del fallecimiento de su hijo Facundo. También detalla los proyectos que la mantuvieron ocupada fuera de la pantalla, desde la apertura de un local en el viejo continente hasta su costado más solidario, colaborando para que el primer hospital especializado en desnutrición infantil abriera sus puertas. “Lo que más importa en la vida es la familia y ayudar a los demás”, confiesa.

Sin embargo, su vuelta no estuvo exenta de controversias. En las semanas previas a su debut en Bake Off Famosos, varias figuras del ambiente televisivo lanzaron críticas hacia su persona, entre ellas Jimena Monteverde, Coco Carreño y Sergio Lapegüe. Lejos de evitar el tema, Botana decidió hablar a través de las redes sociales para dar un cierre definitivo a la controversia.

Maru Botana será jurado en Bake Off Famosos junto a Christophe Krywonis y Damián Betular, bajo la conducción de Wanda Nara Gerardo Viercovich - LA NACION

–Hablaste luego de las críticas que recibiste de parte de algunos colegas…

–Necesitaba poner un punto final. Sentí que tenía que hablar para terminar con las mentiras y los comentarios malintencionados de una vez por todas. No entiendo por qué se dicen cosas que no son ciertas.

–¿Te afectó lo que dijeron y que la gente tomara partido en las redes?

–Ya hablé, ya dije todo lo que tenía que decir. Lo hice porque no me gusta el conflicto, y ya no tengo más ganas de hablar. Hice mi descargo en Instagram, aclaré todo lo que quería y siento que ya está. No tengo nada más que decir, ya fue suficiente. Ahora estoy concentrada en vivir este momento tan especial.

A través de un video en su perfil de Instagram, la nueva jurado de Bake Off Famosos dejó en claro que no quería entrar en más polémicas. “A Jimena no la conozco, nunca la vi en mi vida, pero quiero que sepa que nunca le saqué el trabajo a nadie. Yo genero trabajo, tengo más de 160 empleados”, aseguró la cocinera. Además, mencionó a Coco Carreño, con quien aseguró haber compartido una relación cercana: “Él vivió en mi casa, lo apoyé y lo hice popular”, comentó con tristeza.

–Hablemos de tu vuelta a la TV, ¿cómo te sentís en este formato?

–Es diferente a lo que hice siempre, pero me encanta y me da una alegría enorme participar. Es un formato muy libre y me encanta ser parte de un programa tan querido y poder acompañar a los participantes en este proceso. Además, siento que tengo una conexión muy especial con la audiencia que me sigue desde hace tanto.

–¿Te costó adaptarte al rol de jurado después de tantos años como conductora?

–Te voy a confesar que me costó un poco. Nunca había sido jurado, salvo por mi breve paso como invitada en MasterChef Uruguay. Así que es un rol totalmente nuevo para mí, pero lo estoy disfrutando muchísimo. Es muy natural y dinámico. Siento que aporto desde otro lado, aunque me resulta difícil no meterme o ayudar a los participantes si veo que se les está por quemar algo… Eso me sale naturalmente. Pero la verdad es que Christophe y Damián me ayudan mucho, son compañeros de panel increíbles. No puedo pedir más.

"Son los mejores compañeros", dijo Maru Botana sobre Wanda Nara y sus colegas Damián Betular y Christophe Krywonis, al frente de Bake Off Famosos Bake Off

–¿Cómo es la dinámica con Christophe y Damián en el set?

–Trabajar con ellos es un lujo. Cada uno tiene su propio enfoque, el público ya los conoce, y acá entro yo a tratar de ser el equilibrio entre ellos. Van a ver la química que hay entre nosotros, es muy linda, y eso se va a notar al aire.

–¿A Wanda Nara la conocías?

–No la conocía personalmente. Pero en el programa formamos un equipo hermoso. Wanda es muy profesional y se generó un ambiente muy lindo entre todos. La verdad es que la aprecio mucho.

Plan solidario

Durante los últimos tiempos, Botana asumió compromisos por fuera de la pantalla, aunque se mantiene en contacto con su público a través de sus transmisiones en vivo en redes sociales, donde cocina desde su casa, muchas veces acompañada por alguno de sus hijos. Uno de los proyectos más importantes en los que colabora es con la Fundación Conin, liderada por el médico Abel Albino, una organización dedicada a combatir la desnutrición infantil en la Argentina. Durante la pandemia, la cocinera y empresaria intensificó su trabajo con la fundación, viajando semanalmente a Mendoza para ayudar a que el primer hospital infantil especializado en desnutrición abriera sus puertas. “Amo la solidaridad y siempre quiero hacer más” , asegura.

–¿Qué te llevó a colaborar con Abel Albino y la Fundación Conin?

–Me comprometí de lleno después de hablar con Abel. Le dije que iba a hacer todo lo posible para que se terminara el hospital. Estaba desesperado porque no podían concluir la obra, se habían quedado sin fondos y les habían robado todas las ventanas. Así que empecé a hacer todo lo posible por conseguir lo que faltaba, en plena pandemia.

–¿Cómo hacías para equilibrar tu vida familiar y laboral en ese momento?

–Me subía a un avión todas las semanas. Aclaro que lo pagaba de mi bolsillo y me iba con mi asistente, Toto. Pasé tres días a la semana allá. Fue una etapa muy complicada, pero logramos conseguir camas, placares, ventanas, lo que hiciera falta. Fue difícil, pero muy gratificante ver cómo todo se iba acomodando.

–¿Tenés otros proyectos solidarios en mente?

–Siempre quiero hacer más. Uno de los proyectos que me llena de orgullo es en un lugar llamado Aguas Calientes, en Santiago del Estero. Es una zona donde no hay caminos ni agua, y conocí a un grupo de mujeres a quienes les enseño a cocinar. Ellas después venden lo que aprenden a hacer. Es algo muy lindo y conmovedor, y me encantaría seguir ayudando a mujeres en todo el país a emprender y salir adelante. Mi sueño es armar cooperativas para mujeres en todo el país.

Cruzar el océano

En paralelo a su regreso a la televisión, Maru también estuvo trabajando en la expansión internacional de la pastelería que lleva su nombre como marca registrada con cinco locales en Buenos Aires y que en 2023 abrió sus puertas en Barcelona, y que actualmente se encuentra en proceso de abrir un segundo local en Madrid.

–¿Qué te motivó a abrir una pastelería en Barcelona?

–Barcelona tiene una cultura gastronómica muy fuerte, y cuando surgió la oportunidad, no lo dudé. Me siento muy conectada con la ciudad. Además, hay una gran comunidad argentina que extraña los sabores de casa, y fue una manera de acercarles esos recuerdos.

–¿Quién está a cargo del local allá?

– Sole Nardelli está allá. Trabajamos juntas hace mucho y es mi persona de confianza. Logramos llevar la esencia de lo que hacemos en la Argentina a Barcelona, y ahora nos preparamos para abrir en Madrid.

–¿Qué productos son los más pedidos en España?

–Las chocotortas y los alfajores de maicena son los favoritos. Me encanta ver cómo los argentinos y también los catalanes se emocionan al probar estos sabores. El local es un éxito y la verdad es que superó nuestras expectativas. Ahora estamos enfocadas en replicar ese modelo en Madrid, donde ya está casi todo listo.

Seguir adelante

El sábado 21 se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de su hijo Facundo en 2008, un día que marcó su vida para siempre. A pesar de que han pasado 16 años, Botana sigue sintiendo el dolor de su ausencia, pero siempre encuentra en su familia la fuerza para seguir adelante. “Amo a mi familia, son todo para mí”, dice con emoción.

–¿Cómo sobrellevás las fechas difíciles relacionadas con Facundo?

–Siempre es superdifícil. A veces pienso que no va a pasar nada, pero llega y ¡pam!, te caés. Pero tengo una familia divina que me levanta. Estoy muy orgullosa de ellos.

–¿Qué te ayuda por seguir adelante después de tanto dolor?

–Mi familia es la que me mantiene en pie. Me acompañan y siempre están ahí. Los amo. Recién me escribieron y me están esperando para festejar conmigo ahora.

Con Bake Off Famosos en marcha y la expansión de sus locales en la provincia de Buenos Aires y en España, Maru Botana no planea detenerse. “Espero volver pronto a la televisión con mi propio programa. No me había dado cuenta lo que extrañaba esto”, confiesa la cocinera con la misma energía inagotable con la que debutó en la TV a los 24 años.