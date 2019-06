Maru Botana: "Hubiera querido tener tres hijos más"

La cocinera y conductora fue entrevistada por Rodrigo Lussich en Confrontados Fuente: Archivo

"Para poder ser feliz tenés que sacarte todos los fantasmas que puedas tener", le confesó Maru Botana a Rodrigo Lussich, en Confrontados, por canal 9. En una entrevista íntima en la cocina de su casa, Maru dijo que le hubiera gustado tener tres hijos más. "Con Berrni, mi marido, nunca hablamos del tema hijos mientras éramos novios. Nos juntamos dos personajes totalmente distintos pero desde la diferencia, la intensidad y la emoción, nos unimos un montón. Y los chicos fueron viniendo. Primero se enteraba mi mejor amiga y después veía cómo se lo decía a Berni. Más de una vez se lo he dicho tarde. Cada hijo fue una sorpresa".

Maru también contó que en su casa siempre hay mucha gente. Y comida. "Vienen los amigos de mis hijos y tengo que tener cosas ricas para darles. Además, vienen de todas las edades porque mi hijo mayor tiene 20 años y la más chica, 6. Es una casa que es como un club y eso lo genero yo. Me divierte mucho lo social y me gusta ser anfitriona. Mi mamá me ayudó un montón; era muy maternal. Ella tuvo tres hijos y creo que le hubiera gustado tener muchos más. Se veía reflejada en mi. Siempre hay una mano para ayudarte".

La conductora, que varias veces se pronunció en contra del proyecto de ley de legalización del aborto, dio su punto de vista. "No me gusta la grieta que se armó con eso. Me encanta la dualidad de opinión y eso es lo que les enseño a mis hijos. Soy provida pero puedo escuchar, compartir y ser amigo del otro que opina diferente. No soy una provida fundamentalista. No me gusta ver tanto odio".

Botana también habló sobre la entrevista que le hizo Pampita Ardohaín hace unos días, en su programa Pampita online, cuando ambas terminaron llorando al recordar la muerte de sus hijos (Maru perdió a Facundo cuando apenas tenía seis meses de vida y Pampita a su hija Blanca, de 6 años). "Me encantó que se abriera conmigo. Todos necesitamos ser genuinos y reales. Fue re linda la charla con Pampita, es una mujer con todas las letras y se merece ser feliz".