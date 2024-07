Maru Corona, segunda eliminada de Survivor, Expedición Robinson: el trágico día en que cumplió 25 años y cómo está aprendiendo a aceptarse

Escuchar

Maru Corona fue la segunda eliminada de Survivor, Expedición Robinson, el reality extremo que Telefe emite cada noche a las 22.30. En una charla con LA NACIÓN, Maru cuenta cómo se sintió con esa expulsión por unanimidad, dice que siempre quiso ser parte de un reality y que se anotó en todos, que le gustaría seguir trabajando en el medio. Docente en una escuela primaria, recuerda que su mamá falleció el día que ella cumplió 25 años y que está en un proceso de amarse y aceptarse a sí misma porque sufre bullying por ser “rellenita” .

-¿Cómo fue la experiencia de cinco días de aventura en un lugar paradisíaco y salvaje?

-Fue una experiencia super linda. Me sentí muy cuidada y muy conforme, aunque llegó un momento en que me agoté porque me bajó la batería. Igual volvería una y mil veces.

-¿Qué harías diferente para tratar de quedarte más tiempo?

-Estar los días que estuve fue una decisión mía. En realidad, pensé que iba a aguantar más porque estaba muy cómoda, pero al mismo tiempo se me hacía muy tedioso trasladarme a los juegos, jugar, estar debajo del sol, hacía mucho calor, teníamos hambre, sed y todo ese conjunto hizo que llegara a mi saturación máxima. Además, estaba llorando mucho y yo no soy así. Decidí que irme era lo mejor para mi salud mental.

-Te echaron por unanimidad, ¿te sentiste traicionada?

-La idea era sacar a Fiorella que era una figura importante en los diferentes subgrupos que se habían armado. Nos parecía que era mejor separarla, aunque era fuerte e importante para el equipo. Si salía del programa, nosotros íbamos a poder jugar más tranquilos y tener más relación con el resto. Después de eso conté que no me sentía bien, que no estaba a mi cien por ciento y, al mismo tiempo, Julieta comentó esta jugada que queríamos hacer. Eso reavivó un conflicto, la idea era que me iba yo, el equipo había aceptado mi decisión, pero esto fue una bomba que explotó y se terminó el amor. Me fui justo (risas). No me fui triste ni me sentí traicionada, pero no me gustó la situación ni la forma . No era lo que esperaba porque yo era una participante como cualquier otro y tenía las mismas posibilidades. Sacando eso estaba feliz con irme, porque era lo que sentí y al día de hoy no me arrepentí. Estoy muy segura de la decisión que tomé.

-¿Por qué te anotaste en Survivor, Expedición Robinson?

-Porque soy una diva de los realities (risas). Me anoté en todos los realities de la faz de la Tierra. En La Voz Argentina, en Operación triunfo, en Gran Hermano, Supervivencia al desnudo, MasterChef. Soy muy buena cocinando.

Maru Corona se encontraba dentro del equipo rojo del reality Telefé

-Querías estar en la tele a toda costa…

-Quería conocer el detrás de escena de un reality. Para mí es un mundo maravilloso. Soy fanática de todo reality y esperaba conocer cómo se hacen. Y que me hayan elegido entre un montón de gente fue increíble.

-¿No entraste para ganar?

-No iba a ganar. Para mí lo importante fue entrar, y de alguna manera lo manifesté porque le decía a una amiga que en unos meses me iba a Colombia. Estaba segura desde el minuto cero. Quería vivir esa experiencia y sabía que podía hacerlo. Ya en el juego tuve un límite y dije ‘hasta acá llegué, me voy a mi casa calentita’ . Es tremendo, pero quiero que sepan que cualquiera puede ir, y lo remarco porque se dijo que tenías que ser deportista y entrenar, y realmente no tiene nada que ver porque es una cuestión mental. A mí me jugó en contra la cabeza y sé que si hubiese estado concentrada en lo importante hubiera llegado muy lejos , porque mis compañeros no me querían votar a mí.

-¿También fue una manera de entrar a los medios? ¿Te interesa seguir?

-Sí. Desde chica quiero trabajar en los medios de comunicación y me interesan las redes sociales. Es algo con lo que siempre soné. Me interesa todo, me dicen que vaya de vedette y me pongo el conchero y voy (risas).

-¿Cómo era tu vida antes de empezar el reality?

-Vivo en Rosario con mi papá, solos desde que mi mamá falleció. Soy hija única y tengo dos perras que son como hijas. Al no tener tanta familia, hice familia a mis amistades. Estudié toda mi vida y también trabajo desde mis 17 años. Estudié para contadora pública durante cinco años y dejé cuando me faltaban pocas materias. Lo que pasa es que no me animaba a decir que no quería hacer más la carrera; me daba lástima. Soy radióloga y trabajé hasta la pandemia, me enfermé de covid y casi me muero, estuve muy grave y ahí se detonó mi asma. Y después de eso fue un antes y un después en mi vida, estudié profesorado de educación primaria, trabajo mucho todo el año, ahorro plata y viajo porque me encanta. Es mi reseteo mental, como que mi vida se reinicia cada año. Estuve en Tailandia, Vietnam, Turquía, Grecia, China, Marruecos...

-¿Y trabajabas como docente antes de entrar al reality?

-No, en gastronomía; era encargada de una cervecería. Al salir del reality me tuve que acomodar mentalmente porque quedé confundida con toda la situación. No es fácil entrar a un reality extremo y tenía una mezcla de sensaciones porque estaba confundida con lo que había pasado, estaba contenta y agradecida. Y ahora trabajo como docente en una escuela primaria, todavía no soy titular sino reemplazante.

-Decías que tu mamá falleció hace algunos años, ¿eras chica?

- Falleció de un infarto el día que cumplí 25, hace nueve años. Fue un evento trágico para todos. Estábamos celebrando en un salón, mi mamá se sintió mal y me dijo que se volvía a casa, le dije que se fuera tranquila, que descansara . Era la medianoche y cuando volví a las 4 de la mañana la encontré muerta, le dio un infarto.

-Te debe haber costado mucho reponerte…

-Sí. Estaba muy triste, pero nadie se dio cuenta. Me felicito porque nunca se notó. Un año entero me costó acomodar mi cabeza y la que me salvó fue mi perra. Yo no estaba bien, y empecé a hacer tránsito de animales porque había perritos en la calle que necesitaban un lugar y yo necesitaba dar amor. Un día llegó mi perra y la adopté porque tenía epilepsia y nadie la iba a querer.

-Cuando empezaban a armarse algunas parejas en el reality, ¿te gustaba alguien?

- Hace muchos años que estoy soltera por decisión propia. Considero que para poder estar con alguien y tener una relación primero hay que amarse uno mismo. Y yo estoy en ese proceso.

-¿Por qué tenés la autoestima baja?

- Porque a veces la sociedad es muy cruel y al ser rellenita se siente el bullying . Si voy a un boliche te cruzás con chicos y hacen diferencias con otras mujeres. Y se siente muy feo. Cada vez que quiero salir es un tema saber qué ropa me pongo, cómo me queda. Hasta que no aprenda a amarme y aceptarme no quiero dedicar el tiempo a amar a otra persona porque no puedo darle lo mejor de mí. Y estoy en ese proceso. Estoy aprendiendo a aceptarme.