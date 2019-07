El jugador de fútbol volvió a hacer declaraciones, esta vez en Ezeiza, a punto de viajar a Brasil

Después de la impactante nota que dio en el programa de Andy Kusnetzoff , PH: podemos hablar, Maxi López volvió a referirse al conflicto con Wanda Nara . Fue en Ezeiza, antes de volver a su casa en Brasil y para los cronistas de Intrusos (América). "Después de tantos años y de tantos ataques, no sólo de mi ex, también de su abogada (Ana Rosenfeld), quise contar un poco sobre lo que está pasando verdaderamente", apuntó sobre su participación en el programa PH, podemos hablar (Telefe).

Allí había revelado detalles de las tensiones que vive con la madre de sus tres hijos, Valentino (10), Constantino (8) y Benedicto (7). Y además contó que este año sólo pudo ver a sus hijos dos veces y que lo tienen bloqueado en el teléfono. "Me preocupan mis hijos y mi familia en la Argentina que se tienen que fumar todo esto. La abogada de ella sólo quiere generar polémica. Wanda no le paga nada. Ella lo único que quiere es prensa", apuntó el jugador de fútbol antes de volver a su casa en el país vecino, para analizar las propuestas de varios equipos, tras terminar su vínculo con Vasco da Gama.

"No quiero hablar de Zaira. Ella es una divina. Tiene que estar afuera, como mis hijos", agregó sobre su excuñada. "Lo único que quiero es tener una buena relación con mi ex, por mis hijos. Pero de ella solo tengo bloqueos e impedimentos para ver a los chicos. Este año viajé desde Brasil en avión durante tres o cuatro veces y no me abría la puerta o no estaba en la ciudad. Pasaron seis años, esto ya va mas allá de todo lo económico", aseguró desde Ezeiza.