Maxi López y un nostálgico posteo sobre sus hijos: "Extrañando"

El jugador de fútbol publicó una imagen junto a su hijos con una frase nostálgica.

2 de agosto de 2019 • 18:08

El futbolista Maxi López publicó una imagen en su cuenta de Instagram donde se lo ve junto a los tres hijos que tiene en común con la modelo Wanda Nara, Valentino, Constantino y Benedicto, y escribió un nostálgico mensaje junto a la foto: " Extrañando nuestros viernes de pizzas y películas".

Hace unas semanas comenzaba a reavivarse el conocido conflicto López-Nara, cuando el jugador de fútbol contó en Podemos Hablar su versión sobre la situación que atraviesa respecto a sus hijos y la difícil relación que mantiene con su exmujer. "Si voy a ver a los chicos tengo que hablar con la madre, pero el diálogo se cortó por diferentes situaciones. A veces, cuando iba a verlos, viajaban o llegaba a la casa y no me abrían la puerta. Lo que pasa es que cuando una persona trata de hacer daño a otra a través de los más chicos no está bueno. No por mí, sino por ellos", señaló.

Maxi López reveló la interna con Wanda por sus hijos en #PodemosHablar - Fuente: Telefé 00:57

Video

Luego de los dichos de López, Wanda contestó con un contundente tuit: "Las mentiras, difamaciones o ataques los denuncio en la Justicia, que puede ser lenta, pero se puso siempre a mi favor, por eso sé que siempre llega. No tengo tiempo para engancharme en nada, ya que ocupo mi vida de trabajo y cuidando de mi mayor prioridad, mis cinco hijos".

Al día siguiente, volvió a reavivarse el conflicto por un posteo en la cuenta de Instagram de Valentino, el hijo mayor de Wanda y Maxi. Se trataba de una foto donde se lo ve al preadolescente con su madre, con la frase: "Orgulloso de vos mamá". La modelo se limitó a contestar "Te amo".

Ana Rosenfeld, abogada de Wanda, también tomó partido y hace unas semanas tuiteó: "Señor Maxi López, en vez de hablar de Wanda o de mí, ¡pague la cuota y ocúpese de tener contacto con su hijos!".