Maxi López contra Wanda Nara: "Hace varios meses que no hablo con mis hijos"

Maxi López sumó un nuevo capítulo a su enfrentamiento con Wanda Nara

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de junio de 2019 • 12:03

Las cosas entre Maxi López y Wanda Nara siguen tan mal como siempre. Santiago Riva Roy, cronista de Los Ángeles de la Mañana (eltrece), encontró al futbolista anoche después de cenar en Palermo y le preguntó por la relación con sus hijos Valentino (10), Constantino (8) y Benedicto (7). "Hace varios meses que no hablo con ellos. Es difícil. Y los extraño", aseguró y agregó que para llevar adelante la distancia se apoya en su familia. Todo mientras caminaba apurado, en dirección a su auto. Y mientras se encuentra analizando cómo seguir su carrera de futbolista, después de jugar en el Vasco Da Gama de Brasil.

En relación al aspecto legal, el cronista le preguntó si los abogados estaban interviniendo en el tema. Lopez apuntó: "Esto no pasa por abogados, pasa por la madre. Si ella quisiera, esto se resolvería. Me encantaría poder hacerlo sin abogados".

Los mensajes entre Wanda Nara y Maxi López: "Dejaste de pagar alimentos hace meses" - Fuente: eltrece 07:00

Video

Respecto de los chats con agresiones de Maxi que Wanda publicó más de una vez, apuntó: "Yo también recibí mensajes agresivos de ella pero no me interesa publicarlos. Me hablaba muy mal". Luego, la charla se dio por terminada cuando el cronista arremetió con una última pregunta sobre cómo había quedado su relación con Mauro Icardi , el actual marido de Wanda.

De vuelta en el piso del programa que conduce Ángel de Brito, Yanina Latorre contó que ella le había mandado unos mensajes por WhatsApp a Wanda adelantándole las declaraciones de López y que la actual representante de Icardi le había contestado con los mensajes de la última comunicación entre ella y su ex, que databan de la noche anterior. Hablaban de los próximos viajes de los chicos, que son futbolistas federados y viajan por Europa por torneos. Todo para demostrar que entre ellos sí había comunicación, aunque ese intercambio terminaba con un reclamo de Wanda: "Dejaste de pagar alimentos hace meses".

Tras leer estos mensajes, Latorre sentenció: "Es que si Wanda no estuviera con Icardi, ¿quién mantiene a esos chicos? Por eso ella quiere ir por todo y sacarle la patria potestad".