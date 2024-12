“Me pareció una burla a la Justicia”: Elba Marcovecchio habló de la entrevista de Susana con Wanda Nara

Luego de la entrevista que Wanda Nara le dio a Susana Giménez en la que habló del final de su relación con Mauro Icardi, Elba Marcovecchio, abogada del futbolista, recordó la medida cautelar que la Justicia había impuesto para limitar los temas de la charla y apuntó sin vueltas contra la conductora de Bake Off. “Wanda se burló de la Justicia”, disparó. Con Susana, sin embargo, fue algo más condescendiente.

Una medida cautelar que no funcionó

Wanda Nara junto a Susana Giménez el domingo, en su ciclo televisivo gentileza Telefe

En la previa al programa de Susana, el grupo de letradas que defienden al delantero del Galatasaray –además de la esposa de Jorge Lanata, sus representantes son Lara Piro y Guadalupe Guerrero– había logrado que la Justicia impusiera una medida cautelar con el fin de que Wanda no mencionara a sus hijas en su aparición televisiva. Fue Karina Iavícoli, panelista de Intrusos en el Espectáculo, quien dio la primicia el viernes. “En ocasión de ser entrevistada por cualquier medio, la señora Wanda Solange Nara debe abstenerse de efectuar cualquier referencia directa a sus hijas Francesca e Isabella Icardi”, leyó la periodista un fragmento de la resolución.

Como la idea de la defensa de Icardi era contener el testimonio público de Nara, la medida incluyó también a Susana Giménez. “Asimismo, se hace saber a la señora Susana Giménez y al medio Telefe que al entrevistar a la señora Wanda Nara deberá abstenerse de efectuar cualquier referencia directa o indirecta a las personas que acabo de mencionar”, continuó la periodista, en referencia a Francesca e Isabella.

La respuesta de Marcovecchio

Esta mañana, un cronista de Socios del Espectáculo le consultó a la abogada por las multas que corresponderían a Wanda por no haber respetado el “bozal legal” -como se le suele llamar de modo coloquial a la medida de restricción- en el living de Susana. “Es una orden judicial que se hace para desalentar a que se hable. Me pareció una burla a la Justicia”, reaccionó Marcovecchio.

“¿Cuándo ella dice: ´No te hagas problema, yo pago tus multas también´, se refería a estas medidas?”, intentó clarificar el notero la intención de la invitada de no acatar la medida. “Claro”, confirmó la letrada. “Espantoso. No está bien porque es una burla a la Justicia. El juez ordena una multa de un monto sustancioso que no viene al caso, un monto que él considera que es importante, y hablar con ese desdén me pareció muy poco prolijo en relación con el respeto que hay que tenerle a la Justicia”, agregó.

“¡Ella no podía hablar nada de las nenas y lo sabía!”, insistió la letrada. “¿Y Susana?”, le consultó el notero de A la Barbarossa. “Susana tampoco podía hablar”, respondió. “¿Le corresponderían multas a Susana, a Telefe y a Wanda?”, consultó el periodista. Marcovecchio confesó que no le gustaría tener que enfrentarse a la diva. “A mí me partís el corazón al aplicarle una multa a Susana –se sinceró–. Pero a ella también, sí”.

Wanda Nara dio detalles de su final con Mauro Icardi en el living de Susana Captura de video

Luego de aclarar que sí habló con Mauro luego del programa, Marcovecchio también consideró desafortunado que se hablara de Eugenia la China Suárez en la entrevista. “No tiene nada que ver en todo este entuerto. Me parece que basta: mujeres contra mujeres no me gusta”, expresó. Además, negó que Mauro se haya presentado en estado de ebriedad a la audiencia. “Nada que ver”, aclaró. “Es imposible que eso haya pasado. Otra mentira más”, cerró.

Sobre el divorcio, que se llevaría adelante en Italia, Marcovecchio no quiso dar precisiones. De lo que sí habló fue del lugar en donde esperan que Icardi haga la recuperación tras su operación esta mañana por una lesión en su rodilla. En su cuenta de Instagram, él mismo se mostró animado tras la intervención. “Ese es el gran punto, por el cual como personas civilizadas y de derecho le pedimos a la Justicia que lo ampare a él y a los chicos”, sostuvo Marcovecchio. “Lo lógico sería que Icardi haga la rehabilitación en el departamento familiar del Chateau Libertador. “Me parece que era lo mejor a nivel unidad familiar mientras se resuelve el destino final”, sostuvo. “Me parece que algo armónico sería que él pase su rehabilitación ahí”, agregó, y confirmó que pidieron la restitución del domicilio. “Fue un ejercicio irregular lo que se hizo, una falsa utilización de un sistema que es protectorio de las verdaderas víctimas de violencia de género”, expresó sobre el desalojo.

La salud de Jorge Lanata

Elba Marcovecchio, esposa de Jorge Lanata

Un rato antes, Marcovecchio había charlado con Georgina Barbarossa, y puso al día el estado de salud de su marido Jorge Lanata. “Está bien, pero bueno, qué sé yo. Termino la audiencia y voy para allá. Está bien, pero bueno, yo soy muy creyente y está en el mejor hospital”, se despidió. Luego, Pía Shaw sumó información sobre el estado del periodista. “Fue una noche complicada la de ayer. La llamaron a Elba, estaba con fiebre, el número de la presión estaba complicado, por eso hoy cuando le preguntamos en vivo ella reaccionó de la manera en la que reaccionó”, aclaró.

LA NACION