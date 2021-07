Megan Fox confesó que dejó el alcohol luego de hacer un papelón en una entrega de los Globo de Oro

Megan Fox brindó declaraciones sobre una experiencia de la que se arrepiente en la actualidad: su consumo excesivo de alcohol antes y durante los Globos de Oro, premios considerados como la antesala del Oscar.

“Dejé el alcohol después de esa ceremonia en la que me puse beligerante”, contó la actriz, en relación a la entrega de 2009 de los galardones otorgados por la Prensa Extranjera de Hollywood.

En una entrevista distendida con Who What Wear, en la que debía comentar sobre la evolución de sus looks, Fox llegó a ese año en el que precisamente se hizo famosa gracias a la saga de Transformers y a la comedia negra Diabólica tentación, y el vestido de Ralph Lauren terminó siendo una excusa para hacer una suerte de mea culpa. “Tomé mucho en esos Globos de Oro”, reveló, y sumó detalles sobre esa noche que cambió su vida.

“Estaba sentada en una mesa con Blake Lively y los tres hermanos Jonas y en el centro había botellas gigantes de champagne, y yo me tomé múltiples vasos. Después de lo que pasó en esa ceremonia, no tomé más”, remarcó. Según la actriz, hizo un papelón en la alfombra roja que todavía no puede recordar en profundidad. “Me puse beligerante y dije un montón de m...., me metí en muchos problemas por todo lo que dije, no me acuerdo todavía por qué, pero sé que fue así, pueden buscar videos de ese momento”, apuntó.

En su olvidable paso por los Globos de Oro de 2009, Fox contaba sin pruritos que su entonces novio -y luego exmarido-, Brian Austin Green, no la había acompañado por su gran ego y porque no le interesaban las ceremonias de premios GROSBY GROUP

En una de las entrevistas que le realizaron en el evento difundida por TMZ, la protagonista de Till Death llegó a decir que no era una mujer empleando un término ofensivo para la comunidad trans. Por otro lado, aseguró que su doble era el actor Alan Alda.

“Soy un hombre”, aseguraba. “Además soy tan insegura que es lamentable, estoy a punto de vomitar ahora mismo, me horroriza estar acá”, le había dicho a la presentadora de E!, Giulana Rancic, en la alfombra roja, para luego sumar que quería “los perfectos senos de Salma Hayek”.

Por otro lado, en la red carpet también contó que su entonces pareja, Brian Austin Green, de quien se separó en 2020 tras diez años de matrimonio, no asistió a la ceremonia con ella por “su gran ego” y porque no le interesaban esos eventos. Lejos de llamarse a silencio, continuó hablando e hizo otra declaración más que polémica. “Me morí de hambre por una semana para conseguir esta cintura, no comí nada”, contaba en ese olvidable paso por los Globos de Oro.

En la actualidad, la actriz no consume alcohol y, de acuerdo a sus declaraciones a la revista Esquire, tampoco toma pastillas porque no le gusta sentirse “fuera de control”.

“Me fui al infierno con la ayahuasca”

Megan Fox se encuentra en una relación con el cantante y actor Machine Gun Kelly AFP

En una declaración más reciente, Fox contó que probó la ayahuasca, una bebida alucinógena indígena hecha con plantas que crecen en el Amazonas, y lo detalló sin pelos en la lengua.

La actriz viajó a Centroamérica junto a su novio, el músico Machine Gun Kelly, para participar de este ritual milenario junto a un chamán y a un grupo de personas. “Nos fuimos a Costa Rica a tomar ayahuasca en un entorno adecuado con gente indígena”, contó en el programa Jimmy Kimmel Live. “Yo pensaba que iba a ser una especie de experiencia de cinco estrellas, pero llegás ahí y realmente estás en el medio de la selva”, detalló.

“No podés comer después de la una de la tarde. Tenés que caminar una gran distancia para conseguir agua y no podés ducharte porque están en sequía”, prosiguió. “No había nada de glamour, y todo buscaba volverte vulnerable para que te rindieras ante la experiencia”.

Fox relató que del ritual participaron “otros 20 extraños”, quienes fueron ubicados en fila y a quienes les dieron indicaciones para inducir el vómito. “Eso te prepara para entrar a la ceremonia de esa noche, porque ahí parado sentís que tu vanidad se fue. Pensás: ‘Acabo de hacer esto adelante de todos estos desconocidos, ahora estoy preparada para abrirme de verdad’”, añadió, para luego relatar el momento en que se sintió verdaderamente mal.

“El viaje de cada uno es diferente... En la segunda noche sentí que fui al infierno por la eternidad”, recordó. “El simple hecho de saber que la eternidad es una tortura en sí misma, porque no hay principio, medio ni fin, hace que tu ego se muera”, reflexionó. “Vas directamente a tu alma y todo te lleva a la prisión psicológica en la que vivís. Es tu propia versión del infierno, y definitivamente estuve allí”, aseguró la actriz.

LA NACION