Melisa Zurita confirmó que recibió una nueva amenaza telefónica

En Confrontados, Melisa Zurita contó que recibió una nueva amenaza telefónica

7 de julio de 2020 • 17:07

Hace un mes Melisa Zurita sufrió un ataque por parte de Geraldine Martínez, que intentó acuchillarla cuando la periodista estaba en su casa de Parque Leloir. Desde entonces, Martínez, que es la ex esposa del actual marido de Melisa, Gustavo Holstein, está presa en la comisaría 1ra. de Ituzaingó. "Me acaba de llamar desde la cárcel", contó Zurita en Confrontados , el ciclo de elnueve que conduce Marina Calabró.

"Es muy angustiante lo que estamos viviendo. Me sentía mejor, esta mañana tuve terapia y hace un ratito recibí este llamado de un teléfono desconocido. Primero se quedaron en silencio y después impostó una voz aterradora, pero la reconocí, y me cortaron. Sé que tiene un celular en la cárcel y no entiendo cómo es posible. Si tiene que usar el celular, debería tener a alguien al lado, para que la controle. Es increíble que siga con amenazas. Se me puso la piel de gallina, me empezó a latir fuerte el corazón. Nunca viví un estrés post traumático y los médicos me dicen que eso es lo que me pasa. Ya hice un escrito para el juez. Se va a hacer una nueva pericia porque había puntos de la anterior que no estaban claros".

Con la voz entrecortada, Melisa continuó con el relato. "Quiero un poco de paz. Estoy tomando medicamentos, cosa que nunca antes me había pasado. No pude volver a mi casa, estoy en un departamento de capital con custodia. Hace 8 años que vivimos este hostigamiento. Si esa noche no me hubiese escapado quizá estaría muerte. No entiendo por qué se empecina en arruinarme la vida a mi, a mi marido y a su propia familia. En estos ocho años nos hizo de todo y está presa y nos sigue amenazando".