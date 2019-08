Mica Viciconte habló del "pacto financiero" que mantiene con Fabián Cubero

Mica Viciconte y Fabián Cubero cumplen mañana dos años de noviazgo Crédito: Instagram

12 de agosto de 2019 • 15:30

Mica Viciconte y Fabián Cubero cumplirán mañana su segundo aniversario juntos, consolidado en los últimos meses por la convivencia. La pareja visitó el living de Susana Giménez y contó cuáles fueron los acuerdos a los que llegó antes de dar el paso de vivir bajo el mismo techo.

Antes de mudarse, la panelista y su novio decidieron firmar un acuerdo de convivencia para aclarar puntos y evitar posibles futuras discrepancias. En esos términos, también trataron la cuestión económica y llegaron a una suerte de "pacto financiero" para dividir gastos en el hogar.

Susana Giménez quiso saber si era cierto que "Mica para su parte y Fabián la suya y la de sus hijas", a lo que la rubia respondió: "La realidad es que a mí no me gusta vivir de arriba", y Cubero la interrumpió: "¡Este comentario me deja como una rata, y yo no soy ninguna rata! Me están matando. ¿Dónde dijiste eso? Explicá esto", apuntó el deportista con cierto humor.

"Soy una mujer independiente y no me gusta que nadie me mantenga. Por más que él sea mi pareja, yo tengo mi laburo y mis gastos. Entonces le dije: me mudo, pero quiero aportar. Hicimos un acuerdo en el que al lado de lo que pone él es mínimo lo mío, pero yo me siento bien. Me siento cómoda y puedo invitar a mis amigos porque soy parte de ese departamento. Algunas veces sí que me hice la b... con la luz y eso y lo paga él. No es que hay algo estricto", aclaró Mica también en igual tono jocoso.