Mica Viciconte le respondió a Nicole Neumann

Mica Viciconte intentó responderle a Nicole Neumann sin violar el "bozal legal" Crédito: Instagram

"¿El programa se llama Nicole a la mañana? Porque es un reality de ella". Así arrancó Moria Casán el programa que conduce por América, Incorrectas. "Atenti porque es el programa de ella. Le tengo gran empatía y siempre estoy del lado de la mujer, pero tiene una gran angustia, una soledad y algo se les fue de las manos. Siente que se quedó solita. Tal vez no puede soltar y no acepta que Cubero haya formado una familia con Mica", especuló Moria refiriéndose al llanto de Nicole Neumann en Nosotros a la mañana por un mensaje que le habría dejado Fabián Cubero. "Habló de muerte. ¡Qué maldad! Tal vez sean sus pensamientos".

Moria Casan y Mica Viciconte sobre Nicole - Fuente: América tv 02:23

Moria hizo desfilar a su panelista Mica Viciconte, impecable, con un mono de leopardo. Y la conductora le acarició la pancita a Mica, porque hace ya semanas que insiste con que tiene cara de embarazada. ¿Será premonitorio?

Viciconte contó que esta mañana "se desayunó" con lo sucedido en el subte. "Me llamaron para preguntarme y yo estaba a mil, haciendo trámites", se justificó.

Como se sabe, se vencieron los permisos para que Nicole pueda sacar a sus hijas del país. Y hay que volver a firmar permisos nuevos. "Hace tres semanas que están listos los permisos para que ambos padres puedan sacar a sus hijas del país y Nicole no se presentó a firmar. "No responde y no sabemos por qué. El permiso de ella quedó sin efecto cuando se hizo otro nuevo", según explicó el doctor Beccar Valera, abogado del futbolista.

Mica, que aún tiene un bozal legal y no puede hablar de Nicole ni de sus hijas, dijo: "Se defiende tanto a las mujeres y hay una línea que se pasa y hay que pensar y saber bien qué defender, porque te podés quemar. Hay una realidad, abogados, pruebas y se van a quemar mal. Sé toda la verdad porque vivo con Fabi y charlamos. Una relación es entre A y B y no entra C. Si A y B están seguros y hay amor y proyectan, no hay lugar para más. Todos los que defienden se van a quemar. Me jode porque estoy metida en un problema y yo hago mi vida y no tengo nada con nadie. La ligo de rebote. Sé cómo son las cosas. Siempre voy a defender a mi pareja aunque no meto las manos en el fuego por nadie, pero sé con quién estoy y confío". Y relató cómo fue el día de hoy para la pareja. "Almorzamos con Fabián por un proyecto que estamos armando juntos. Y decíamos de dejar de lado lo malo y enfocarnos en lo bueno. Me dejó en el canal y a los dos minutos me mandó un mensaje diciendo que le explotó la llanta y tuvo que dejar el auto e irse en taxi, ¿tengo que pensar que hay un gualicho también? Ya está. Tenemos una cautelar los tres y ninguno puede hablar".

Natalie Weber le preguntó a Viciconte si era verdad que Neumann está mal porque sus hijas quieren irse a vivir con el padre. "No tengo idea porque es muy íntimo y delicado. No lo sé yo y si lo supiese no lo podría decir. Hoy con Fabi estamos muy bien y esto, lejos de separarnos, nos fortalece", aseguró Mica. Y se refirió a su posible maternidad. "Tengo el deseo de ser madre. No sé si ahora, porque Fabi se está por retirar, no es momento de tener un hijo. Se puede proyectar el año que viene. Va a suceder cuando los dos lo decidamos".