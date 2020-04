Micaela Viciconte hace su cuarentena junto a Fabián Cubero

"No está confirmado cuál es el origen del coronavirus. No es hora de juzgar a nadie, ni de qué come cada uno y qué no. Tengo amigas veganas y vegetarianas y las respeto, yo como de todo . Respeto al otro y me gusta que respeten también lo que decido. No puedo hablar como médica o científica y decir si la pandemia se desató porque alguien se comió un murciélago en China. Hay que ser solidarios y no juzgar. Yo como poca carne, pero como y quizá, el día de mañana sea vegetariana, pero hoy no es mi decisión", explicó Micaela Viciconte en Intrusos en clara respuesta a los dichos de Nicole Neumann, quien dijo que si no se comieran animales, no habría pandemia .

Aunque Viciconte evita hablar de Neumann porque tiene un bozal legal desde hace meses y lo respeta a rajatabla, contó que ahora están solos con Fabián Cubero en la casa, ya que las nenas volvieron con su mamá. "Fabi tenía un permiso por única vez, como cualquier padre separado, y lo usó", dijo.

Y cuando le preguntaron si Neumann llamaba varias veces al día para decirles a sus tres hijas que se cuidaran y se lavaran las manos, ella aseguró: "Fabi es papá y tiene conocimiento y yo no soy mamá, pero también sé o puedo preguntar. En casa estamos seguros, no tenemos riesgos porque no salimos para nada y podemos cuidar a cualquiera ".

Por otra parte, la mediática volvió a decir que no está embarazada. "Puede ser que esté comiendo un poco más, pero no tengo ningún atraso ni estoy embarazada. Siempre me relacionan con el embarazo, pero no estamos en un momento para ser padres ni queremos serlo ahora".

Mica y Fabián Cubero está en cuarentena desde hace más de un mes, porque volvieron de sus vacaciones en México y se aislaron. "Estamos acostumbrándonos alas convivencia las 24 horas. Nos levantamos y nos acostamos mirándonos las caras. Pero la estamos llevando bien. Al principio hubo algunas peleas, un par de portazos, porque era todo nuevo. Portazo va y viene. Me enojo más fácil yo, porque tengo un problema con el orden y la limpieza y Fabi es más relajado. Ahora nos llevamos bien, y nos divierte compartir videítos. Nos daba un poco de miedo mostrar que nos estábamos divirtiendo porque la situación es crítica. Y nos finalmente nos animamos a mostrar que podíamos divertirnos y a la gente le gustó".

Además, contó que sigue ensayando para el Bailando por un sueño , que también volverá con Incorrectas , el programa de Moria Casán, y con las giras de Atrapados en el museo . "Pero para todo hay que esperar".