Mientras cumple una condena de 30 años, el cantante R. Kelly es acusado por su propia hija de abuso sexual

Aunque la denuncia no haya sido radicada en un tribunal sino a modo de declaración en un documental, sin duda sumará un nuevo testimonio para que R. Kelly no pueda salir nunca de la cárcel, adonde ha sido confinado luego de las sentencias en su contra por abuso de menores y pornografía infantil. Ahora es su propia hija la que cuenta una historia siniestra, en un documental que se acaba de estrenar.

Buku Abi, (Joann Kelly) la hija del cantante R. Kelly, habló públicamente por primera vez sobre el presunto abuso que sufrió durante su infancia a manos de su padre. Los minutos finales del nuevo documental de dos episodios de TVEI Streaming Network, Karma: A Daughter’s Journey, que se estrenó hoy, afirman que Abi, de 26 años, fue abusada por la cantante cuando era niña, y que lo denunció por primera vez ante su madre, Andrea, en 2009, cuando ella tenía 10 años.

“Él era mi todo. Durante mucho tiempo ni siquiera quise creer que esto pudiera suceder. No sabía que incluso si fuera una mala persona me haría algo”, dice en el documental, cuyo primer episodio se está transmitiendo ahora en los Estados Unidos. “ Estaba demasiado asustada para decírselo a alguien, incluso a mi mamá” .

Aunque Abi no dio detalles de las situaciones que denuncia en ese primer episodio, cree que la cárcel donde actualmente se encuentra su padre es un lugar adecuado para él. R. Kelly (su nombre real es Robert Sylvester Kelly), nacido en Chicago hace 57 años y convertido en cantante, compositor y productor, se encuentra cumpliendo una condena de treinta años que no ha podido ser disminuida, a pesar de los pedidos de su defensa que, incluso, llegaron a la Corte Suprema de Justicia de su país.

El músico R. Kelly fue condenado a treinta años de prisión en 2022

La condena formal se había declarado efectiva en julio de 2022, mientras el músico se encontraba detenido desde 2019, sin derecho a fianza para su excarcelación. El tribunal federal de Brooklyn, luego de condenarlo por nueve cargos de tráfico sexual y crimen organizado, determinó esa cantidad de años que resultaron más de lo que los fiscales habían pedido inicialmente. La jueza Ann M. Donnelly dijo, antes de determinar la condena, que el comportamiento de Kelly fue violento y “cuidadosamente planeado”. Además, se refirió a la “indiferencia hacia el sufrimiento humano” del músico y dijo que dejó “vidas rotas” a su paso.

La indignación por la conducta sexual inapropiada de Kelly con mujeres jóvenes y menores de edad fue alimentada en parte por la serie documental Surviving R. Kelly (Sobreviviendo a R. Kelly) , que le dio voz a acusadoras que se preguntaban si sus historias fueron ignoradas anteriormente porque eran mujeres negras.

Frente a la decisión de la jueza de distrito estaban los pedidos de los abogados de Kelly, que argumentaron en documentos judiciales que debería haber tenido atenuantes porque el cantante “experimentó una infancia traumática que involucró abuso sexual infantil prolongado y severo, pobreza y violencia”. También dijeron que “su victimización continuó hasta la edad adulta cuando, debido a sus deficiencias de alfabetización, el acusado ha sido estafado y abusado financieramente repetidas veces, a menudo por las personas a las que pagó para protegerlo”.

El jurado condenó al creador del éxito “I Believe I Can Fly” después de escuchar cómo usó su séquito de managers y asistentes para conocer chicas y mantenerlas obedientes, una operación que, según los fiscales, equivalía a una empresa criminal. Varias acusadoras testificaron que Kelly las sometió a caprichos perversos y sádicos cuando eran menores de edad.

La Corte Suprema de los Estados Unidos se negó a considerar su caso, por una posible disminución de la pena que está cumpliendo en la cárcel Antonio Perez - Pool Chicago Tribune

La última semana, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la apelación del cantante en torno a causas por abuso sexual de menores en Chicago. Sus abogados argumentaron que un plazo de prescripción más corto para el juicio por delitos sexuales contra menores, que se remontan a la década de 1990, debería haberse aplicado. Sin embargo, los jueces no detallaron sus razones para negarse a escuchar el caso. Por otra parte, los tribunales inferiores rechazaron previamente sus argumentos.

En cuanto a las nuevas declaraciones que surgen del documental, recién se conocerán en el segundo episodio. Allí Buku da más detalles: “Recuerdo que me desperté y él me tocó. (...) Y no sabía qué hacer, así que fingí estar dormida”.

Consultada por el portal People, la abogada de Kelly, Jennifer Bonjean, aseguró: “El señor Kelly niega con vehemencia estas acusaciones. Su exesposa hizo la misma acusación hace años, y fue investigada por el Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois. Su denuncia fue infundada. Y los cineastas, quienesquiera que sean, no se acercaron al Sr. Kelly ni a su equipo para permitirle siquiera negar estas hirientes afirmaciones”, concluyó.

LA NACION