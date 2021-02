Mientras Sofía Jujuy Jiménez revelaba una experiencia espiritual, la señal de América TV sufrió un insólito inconveniente técnico

Sofía Jujuy Jiménez contó que el pasado viernes hizo una canalización y se aparecieron la Virgen María y María Magdalena. En el momento en que la conductora de Informados de Todo daba detalles de su experiencia espiritual, las señales de América TV y A24 se cayeron y debieron reiniciar todos los sistemas. “Creer o reventar”, coincidieron todos al volver al piso del ciclo matutino.

¿Qué sucedió? Jujuy está indagando en un camino de búsqueda interior y hace constelaciones familiares, registros akáshicos y canalizaciones, entre otras cosas. El pasado viernes tuvo una canalización y contó su experiencia: “Me dijo cosas que son ingoogleables de mi madre, cosas muy íntimas. Siempre creí en las energías, pero esto fue poderoso y fuerte. En la canalización tuve conexión con mis guías espirituales y aparecieron la Virgen María y María Magdalena y el Arcángel Rafael. Dijeron cosas lindas y muy especiales”.

“Es una hermosa experiencia, la recomiendo sobre todo si tenés problemas en el trabajo, no sabes para dónde ir. Hoy me siento más liberada, más liviana. Fue por videollamada y duró una hora y media. Me fue dando información, yo ni siquiera hacía preguntas si no que decían cosas que tiene que ver con mi vida. No tiene que ver con una religión sino con lo que vos creés. Una vez que termina la canalización, la persona se olvida y no sabe lo que te dijo”, detalló Jujuy.

El panelista Diego Esteves contó que su papá, ya fallecido, era espiritista y que hace unos días su mujer soñó con él y que ese mismo día su hija jugó todo el día con el libro que el hombre había publicado. En ese momento, el canal salió del aire. Minutos después volvieron y contaron lo sucedido. “Estamos shockeados, pensamos que era una broma pero no, quedamos fuera del aire. Creer o reventar. Piel de gallina. Se cortó la luz y se colgaron todos los sistemas y hubo que reiniciarlos. Los sistemas son independientes y se colgaron todos: iluminación, cámara, sonido”, contó sorprendido Horacio Cabak.

Jujuy retomó la palabra y dijo: “Creo que están con nosotros, no estamos solos. De verdad. No es un chiste, esto realmente paso. Fue una señal para que lo tomemos en serio. Hay gente que cree y otras que no, pero acá quedó demostrado que algo pasa”.

Y para terminar, Cabak contó una experiencia que tuvo con su mujer, Verónica Soldato, cuando apenas cursaba un mes y medio de embarazo de los mellizos Chloé y Alan. “Nos dio positivo el test embarazo y no sabíamos nada más. Mi mujer se hizo más estudios porque había un valor que dio raro. Le dijeron que era un embarazo múltiple, pero no sabíamos más. Fuimos a una cosmiatra y cuando llegamos la secretaria la abrazó, la miro y le dijo: ‘Estás embarazada’. La miró a los ojos y le dijo que era algo extraño y que de frente veía una nena, pero cuando la abrazaba veía un nene. Y ese dato nosotros lo tuvimos recién cinco meses después, con la ecografía”.

LA NACION