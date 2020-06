Migue Granados estalló contra los vecinos de Recoleta que salieron a bailar

Migue Granados y su bronca contra los vecinos de Palermo que bailaron en la calle Crédito: Captura de pantalla

Unas de las postales que más revuelo causó durante el fin de semana, fue la de varias personas de Recoleta que salieron a bailar a la calle. Cuando el DJ Pato Zambrano comenzó a pasar música desde su balcón, varios vecinos decidieron comenzar una fiesta en la vereda. En el marco de una pandemia en la que especialistas insisten una y otra vez sobre los peligros de no respetar la distancia social, las imágenes no tardaron en indignar. Y Migue Granados volcó a su cuenta de Twitter su bronca frente a lo sucedido.

El comediante y conductor primero se limitó a compartir el video y solo escribió: "Estúpidos". Sus seguidores no tardaron en reaccionar, y si bien algunos lo apoyaban, otros lo criticaban de manera negativa. Por ese motivo, Migue escribió varios tuits más en los que expresó: "Me la secan los que me dicen que mi enojo es selectivo porque son de Recoleta y bla. Mi enojo es con la gente que está pelotudeando en la vereda. En la Matanza o en Puerto Madero. A mi no me enoja que sean de Recoleta. ¡Amo recoleta! Me molesta y me da envidia no poder hacerlo yo por colaborar con el sistema sanitario".

En otro de sus tuits, y haciendo referencia a los peligros que implica el ocasional colapso del sistema sanitario, el comediante opinó: "Lo peor de todo es que estos imbéciles nos ocupan las camas después."

Lo sucedido en Recoleta, por otra parte, no solo causó malestar entre quienes procuran respetar el aislamiento social, preventivo y obligatorio, sino que también tuvo consecuencias concretas a nivel judicial. Según informaron fuentes a LA NACION, al DJ se le inició una causa por violar el artículo 205 del Código penal, que le corresponde a quien "incumple las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia".

Por su parte, Zambrano hizo un descargo en el que consideró que lo sucedido "no estuvo bueno", y aclaró: "Jamás se nos ocurrió hacer algo intencionalmente malo. ¿Salió mal hoy? Sí. Vamos a seguir trabajando para seguir mejorando y metiendo buena onda"