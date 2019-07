Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de julio de 2019 • 17:10

Mientras su marido, Juan Manuel Urtubey , sigue a pleno con la campaña electoral -es precandidato a vicepresidente de Roberto Lavagna-, Isabel Macedo pasa unos días en Barcelona junto la hija de ambos, Belita, Marley y Mirko , para el rodaje de un episodio del programa Por el mundo.

Allí, la ola de calor no da tregua, y según pudimos ver en sus redes sociales, le hacen frente con ropa fresca y playa.

Durante una visita al Camp Nou, sin embargo, ocurrió un "malentendido" entre los niños: al parecer, Marley quiso regalarle a Belita un helado, pero como Isabel no reconoció el paquete en cuestión, le dijo que no lo comiera. Luego Mirko lo tomó y lo comió frente a los ojos de la niña que quedó desolada por la falta de la golosina. Su mamá contó el episodio en un divertido posteo en Instagram: "Cuando Marley me lo dio, yo no sabía qué era... por eso le dije que no".