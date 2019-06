Fuente: Archivo

El domingo pasado, en el primer almuerzo después de su larga ausencia para recuperarse de la cirugía por una obstrucción intestinal, Mirtha Legrand hizo un desafortunado comentario por el cuál fue duramente criticada.

Mientras hablaban de la denuncia por violación de una joven contra Lautaro Teruel, hijo de Mario Teruel, cantante de Los Nocheros, la conductora pidió un aplauso "de apoyo" para el grupo ante la mirada algo desconcertada de los comensales, entre los que se encontraban Alejandro Lerner, Soledad Pastorutti y José María Listorti. "Yo quisiera mandarle un saludo muy especial a Los Nocheros porque están viviendo momentos muy duros, muy difíciles. A los Teruel, a la familia Teruel que la conozco", dijo la Chiqui. "Es una desgracia lo que les ha pasado, realmente. Así que les vamos a mandar un aplauso, un beso", agregó, antes de aplaudir brevemente.

Este sábado, la conductora volvió a referirse al hecho. "Yo el otro día, hablando del hijo del nochero, pedí un aplauso para el grupo. Me criticaron mucho y con razón, no debí haberlo hecho", dijo haciendo un mea culpa. "Resulta que después otra chica más salió a denunciarlo, es la segunda o la tercera, no estoy segura. Creo que la justicia tiene que actuar de inmediato en estos casos".

"Mi comentario fue desafortunado, yo hago televisión en vivo y de pronto decís cosas que no están bien. Más tarde pensé, '¿Cómo pude haber dicho eso?', pero me salió", reflexionó la conductora. "Estaba Listorti en la mesa y a él le molesto, no aplaudió. Él se dio cuenta que era un acto fallido".

Después de decir esto, Mirtha se dispuso a pedir perdón por su actitud. "Les pido disculpas señores, pero no me agredan más en los mensajes, yo no los leo pero me cuentan", pidió la diva.

"Yo pido disculpas, pido mil perdones porque sí, hay que saber pedir disculpas y hay gente que no lo hace nunca. Cuando se comete un error, hay que pedir perdón", culminó antes de ir a un corte publicitario.