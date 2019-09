Mirtha Legrand se refirió a la muerte de Nisman 00:41

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de septiembre de 2019 • 11:25

Mirtha Legrand volvió a generar polémica durante la emisión de su programa del domingo, al asegurar que al fiscal Alberto Nisman lo asesinaron.

Su aseveración al respecto se produjo mientras la actriz Gladys Florimonte contaba que se había mudado de Caballito a Puerto Madero porque en su nuevo barrio se sentía más segura. La conductora entonces le respondió que "ahí lo mataron Nisman".

La comediante y la periodista Susana Roccasalvo le contestaron que ese no fue un caso de inseguridad, mientras que el abogado Fernando Burlando corrigió a la diva de los almuerzos. "Igual todavía de Nisman no se sabe nada en realidad. No se puede decir si lo mataron, si se suicidó o porque se le ocurrió", aseguró el letrado.

Mirtha Legrand, en tanto, reconoció su error y cerró la charla afirmando que el caso de Nisman "se investigó muy mal".

El fiscal Alberto Nisman apareció muerto el 18 de enero en su departamento del complejo Le Parc. Días antes, había denunciado por encubrimiento a la -por entonces- presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el memorándum de entendimiento con Irán firmado durante su gobierno.