Mirtha Legrand le frenó el carro a Osvaldo Laport: “No sé si te lo permitiría”

Durante la última mesaza, Mirtha Legrand volvió a dejar en claro que es una mujer de carácter fuerte; mientras Osvaldo Laport hablaba de los besos de ficción, se quiso hacer el galán con la diva de la televisión argentina, y la Chiqui no se la dejó pasar. “No sé si te lo permitiría”, disparó sin vueltas, y despertó las risas de todos. Además, el actor habló de su supuesto enfrentamiento con Solita Silveyra, una de sus más recordadas parejas de ficción.

Mirtha Legrand recibió en su mesaza a Carmen Barbieri, Claudio Zuchovicki, Osvaldo Laport e Ileana Calabró StoryLab

El enfrentamiento con Solita

Además de tener sentado a Laport en su mesa, anoche Mirtha Legrand compartió la cena con Carmen Barbieri, con Ileana Calabró y con el periodista Claudio Zuchovicki. En un momento de la velada, se dio vuelta hacia el actor y le consultó por su relación con Soledad Silveyra, con quien protagonizó varios éxitos, entre ellos la telenovela Campeones.

“¿Qué pasó con la Silveyra? ¿Vos te enojaste?”, le preguntó sin vueltas la conductora. “Salió publicado que se habían enojado, ustedes son amigos de toda la vida”, contextualizó de inmediato. “Sí, somos amigos de toda la vida. Es más, me llamaba y me decía ´¿por qué dicen eso?´”, respondió Laport y desmintió de entrada el enfrentamiento. “Estaba de novia, ¿sabés? Pero cortó con el novio”, continuó Legrand, como en una charla de café. “Ah, ¿cortó?”, se sorprendió el actor, y luego continuó con su relato.

Mirtha, tajante con Laport: “No sé si te lo permitiría”

Luego de hablar de los momentos difíciles que pasó su amiga y colega -tuvo covid y luego se cayó y tuvo problemas en una rodilla-, Laport confesó que nunca tuvieron un romance en la vida real y teorizó sobre el motivo de los supuestos rumores. “Eso es porque nos dábamos besos de verdad”, explicó. “¡Y qué besos se daban! En la boca se los daban”, observó la Chiqui. “Yo con mis amigos no me beso en la boca”, agregó de inmediato, y se dirigió a Carmen Barbieri para reafirmar su punto de vista. “¿Vos te besos en la boca con tus amigos?”, le consultó. “No”, respondió la humorista sin dudar.

En ese momento, Laport miró fijo a la conductora y disparó: “Si yo filmara una novela contigo, te daría besos de verdad, Mirtha”. Luego de la reacción del equipo de la Chiqui -se escucharon varios “opa” de fondo-, Legrand levantó la vista y con una mirada sobradora le respondió, tajante: “No sé si te lo permitiría”, devolvió.

¿Una pelea real?

Soledad Silveyra y Osvaldo Laport siguen siendo buenos amigos Santiago Cichero/AFV

Los rumores sobre la ruptura de la relación de amistad entre Laport y Silveyra ganaron fuerza en abril de este año. Según trascendió, su última experiencia laboral compartida en el teatro no habría tenido un final feliz a causa de un desencuentro entre ellos.

Después de su trabajo juntos en la novela Amor en custodia a principios de los 2000, la pareja se reunió este año en la puesta teatral La fuerza del cariño, que se estrenó a mediados del pasado enero en el Multiteatro. Tras algunas funciones, la obra se suspendió luego de que la actriz se diera de baja por problemas de salud.

Fue en Intrusos en el Espectáculo donde hablaron de un corto circuito entre ellos. La periodista Marcela Tauro señaló que la relación se habría resentido y apuntó a las supuestas razones de ese malestar: “¿Vieron que ellos hicieron una novela juntos y 20 años después ahora una obra de teatro, La fuerza del cariño? Bueno, me cuentan que hoy en día ya no son tan íntimos”, señaló primero.

Silveyra, Laport, y los "besos reales" de ficción

“Solita tuvo un accidente doméstico, algo en la rodilla y entonces tuvo que hacer reposo 20 días, hasta fin de marzo, y decidió: ‘ya no voy más’. Quedaban pocas funciones y, como en las últimas no les había ido muy bien, decidió no volver más por este episodio. Decidió terminar con la obra. Esto molestó al señor Laport, que hubiese querido no terminar con la obra, le hubiera gustado seguir”, continuó Tauro.

Según la panelista, esta actitud de Silveyra habría molestado a Laport: “Hoy no hay televisión, entonces el teatro es una salida para los actores, aunque Osvaldo no necesita, pero le hubiese gustado continuar”, completó. Al poco tiempo Laport desmintió la información en una nota con LA NACIÓN.

LA NACION