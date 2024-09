Mirtha Legrand opinó sobre el conflicto en Aerolíneas Argentinas y se lamentó por los vuelos cancelados: “Que la gente no pueda viajar es terrible”

Escuchar

Mirtha Legrand sigue la actualidad y los conflictos que atraviesa el país de cerca y cada sábado lo deja en claro en su programa de eltrece. Anoche, la gran diva de los almuerzos no dudó en compartir su punto de vista en relación al conflicto gremial que atraviesa Aerolíneas Argentinas, la empresa aérea de bandera, como consecuencia de un reclamo salarial que incluyó paros y asambleas y que no parece tener una solución a corto plazo. “Que la gente no pueda viajar, los del interior, es terrible, es un drama”, lamentó la conductora.

“El tema de Aerolíneas Argentinas preocupa muchísimo a los argentinos”, arrancó con una de las noticias de la semana Legrand en su mesa, de la que participaron en esta oportunidad el diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert, los periodistas Luciana Geuna y Diego Cabot y el médico y columnista radial y televisivo Daniel López Rosetti. La conductora se mostró muy preocupada por la cantidad de personas que se quedan sin viajar los días de paro. “Es una vergüenza”, manifestó. “Qué terrible lo que estamos viviendo”.

Daniel López Rosetti, José Luis Espert, Luciana Geuna y Diego Cabot, los invitados de Mirtha Legrand Prensa El Trece

Luego de escuchar a Espert y Cabot, quien acotó que Edgardo Llano, el secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) viajó junto a su mujer y cuatro hijas a Madrid en un vuelo de la aerolínea de bandera unas horas antes de una asamblea que hizo dudar a muchos pasajeros sobre la posibilidad de si podrían viajar o no ese día. “Qué terrible esto que nos pasa. Que la gente no pueda viajar. Yo pienso en el interior. La gente que tiene que viajar. Es terrible. Es un drama”, sentenció la conductora, indignada.

Un rato después, Mirtha volvió con una pregunta que cruza el conflicto. “¿Ganarán poco realmente?”, quiso saber sobre los sueldos de los empleados de la empresa. “Los sueldos de los pilotos son más o menos entre cinco y once millones de pesos. Y tienen un montón de beneficios adicionales que no tienen los de otras aerolíneas”, contó Geuna. “Ese es el problema”, acotó Cabot. “Lo que hay ahí, en Aerolineas, que es un intangible difícil de medir, son esas condiciones que se negocian luego de negociar salarios”, agregó, en relación a las “cuestiones de convenio”.

“Pero cuántas cosas hay que solucionar en la Argentina. Cuántas cosas. Los jubilados, los desocupados, el hambre, los pobres, la indigencia…”, señaló la conductora luego de escuchar la palabra de Espert sobre el conflicto.

La opinión de Luis Brandoni

Luis Brandoni, en LN+

Otra figura del espectáculo que se refirió al conflicto fue el también referente radical Luis Brandoni. El protagonista de La odisea de los giles pasó por Comunidad de Negocios, en LN+, con José Del Rio, y entre otras opiniones fustigó el paro de pilotos y aeronavegantes comandado por los gremialistas Pablo Biró, de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA); y Juan Pablo Brey, de los Aeronavegantes. Los representantes de los trabajadores reclaman un aumento salarial de al menos 25% (cuando la empresa estatal ofrece 11%).

“Este es un problema del peronismo, no hay otra cosa, no inventemos cosas que no son. Son gremios peronistas, que están tratando de dañar al gobierno de un presidente no peronista; no es más que eso. Lo he visto muchas veces, por eso me indigna”, dijo tajante el artista. Luego, consideró que la sociedad debería “ponerse firme ante estas canalladas”, porque implican una “indisimulable actitud de querer perjudicar al Gobierno”.

Las afirmaciones de Brandoni tuvieron lugar luego del caos que se generó por la cantidad de vuelos suspendidos y reprogramados no solo en Aerolíneas Argentinas -principal destinataria del paro- sino también en las low cost Flybondi y JetSmart, que se vieron afectadas sobre todo porque la medida incluyó a Intercargo, que presta servicio de rampa.

Brandoni también criticó la partida de Llano a Madrid”¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? ‘Yo soy peronista, no me gusta que gobierne otro que no sea peronista. Ese señor [por Milei] no es peronista, vamos a hacerle la vida imposible’”, consideró Brandoni sobre las vacaciones del líder gremial.

