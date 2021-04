Mirtha Legrand, un personaje clave en el caso que conmueve a España

MADRID.– La opinión pública española está en vilo con un caso donde confluyen una ídola popular, políticos en ejercicio, periodistas y personajes mediáticos. Esta noticia es portada de los diarios más prestigiosos, llena horas de debates en la TV, y hasta los ministros se refieren a ella. A partir de un documental que se emite por Telecinco, Rocío Carrasco, hija de la mítica Rocío Jurado, tras un silencio de dos décadas, abrió la caja de Pandora. “Rociíto”, quien cultiva el bajo perfil en la actualidad, aunque siempre imantó a los paparazzi, confesó la violencia de la que fue víctima por parte de su exmarido. En la última entrega de esta serie de entrevistas aparece un personaje que resulta clave para entender esta trama: Mirtha Legrand.

Mirtha Legrand

Ni el inmenso Javier Cercas, autor de El impostor, podría haber tejido esta trama donde Carrasco habla de la manipulación que su exmarido, Antonio David Flores, ejercía sobre ella y sobre su madre, la carismática y adorada estrella de la canción en España y América Latina. Flores, mediático personaje, también se había construido una fama de padre responsable. Rocío Carrasco sumó en la última edición de Rocío, contar la verdad para seguir viva –un documental de 8 episodios– un testimonio que produce un giro en esta historia: el dolor de su madre y la angustia en su lecho de muerte, en 2006 a causa de la manipulación de Flores. “Cuando ella [Jurado] ya sabe la mayoría de las cosas, ella ya sabe que me quiere quitar a los niños y ella sabe que me había amenazado en varias ocasiones con el tema de los niños, cuando los pide en la separación, pues ella va a un programa de televisión en Argentina y pensando que estaba en publicidad y que no se estaba grabando, hace una serie de comentarios”, expresa Carrasco. La edición lleva directamente a la mesa de Mirtha Legrand, a quien se la ve conversando con la cantante.

"Es nefasto": así se refirió Rocío Jurado sobre su ex yerno en 2000 en la mesa de Mirtha Legrand Gianni Ferrari - Cover

Aquello que jamás había dicho en España, la cantante, quien nunca quiso contribuir al escándalo, lo pronuncia en 2000 en una conversación con Legrand. “Ella [Rocío Carrasco] rompió con Antonio David. Se quedó muy mal. Él fue un hombre que siempre la atacó muchísimo. Le hizo una vida muy horrorosa, muy insoportable. Le sigue haciendo [una vida horrorosa]. (…) Ella estaba a punto de cometer alguna barbaridad. Es una niña de 22 años”. Legrand le pregunta explícitamente si Flores maltrataba a su hija y Jurado asevera: “Es una persona muy nefasta… en la vida de todos nosotros porque nunca fue un hombre que se integrara”. Su exyerno siempre había dicho que Jurado lo adoraba, pero en este documental que fue visto por casi 3 millones de personas, quedó claro que no existía tal cariño, sino todo lo contrario.

Flores denunció a Carrasco tras conocer este testimonio e interpuso una demanda civil por el equivalente a lo que hoy serían casi 6 millones de euros. “Que esa que él dice que lo quería, que lo adoraba y que no quería que se separa, que moría con él, se murió pensando que tenía que pagarle mil millones de pesetas porque la sentencia del Supremo salió una vez que se murió mi madre. Mi madre se murió con esa pena y ese miedo y con esa espada de Damocles clavada en la espalda. Y luego tengo que escuchar que la quería, que la amaba. Es mentira. A ver si se entera ya el mundo entero que es mentira. Que le temía como al demonio”, subraya Carrasco y destaca aquel único testimonio de su madre hablando sobre su ex.

La confesión de Rocío Carrasco exigió un mes de filmación, una extensa entrevista exclusiva donde no se ve jamás al interlocutor, sino que es la propia Carrasco quien domina la imagen. Rocío, contar la verdad para seguir viva es un ejercicio de catarsis de esta mujer de 43 años sobre quien se tejió el mito de “mala madre” y sobre quien pesaron todo tipo de acusaciones misóginas. Carrasco, quien tuvo un intento de suicidio hace un par de años y se encuentra bajo tratamiento psicológico, decidió hablar tras un hermetismo de décadas.

La ministra de Igualdad de España, Irene Montero, se refirió a este caso el día siguiente de conocerse el primer episodio doble y respaldó a la hija de Jurado: “El testimonio de Rocío Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo”. La semana posterior a la emisión de este programa, las consultas al teléfono que recibe las denuncias y asiste a las víctimas de violencia de géneros crecieron un 42 por ciento.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, respaldó a Carrasco y las consultas a la línea sobre violencia de género aumentaron un 42% en una semana Twitter @IreneMontero

Hija de la querida cantante y del campeón mundial de boxeo Pedro Carrasco, la vida de “Rociíto” ha sido seguida de cerca por los españoles desde su cuna. A los 18 años, la hija de Jurado fue portada de la revista Hola tras su boda con el por entonces guardia civil Antonio David Flores [fue desvinculado de la fuerza por quedarse aparentemente con el dinero de una multa], con quien tuvo dos hijos muy joven. A los 20 años, ya separada de él, Carrasco decidió llamarse al silencio y comenzó un proceso donde se ha apartado del todo de los medios. Por el contrario, Flores ha tenido una alta presencia en los medios de comunicación, ventilando intimidades de su relación y de su pelea constante contra Carrasco. Flores es un “colaborador” de TV, tal como se conoce la participación que realiza en los medios e incluso llegó a ser, sin tener ningún estudio de periodismo, redactor jefe de la revista Dígame. En las polémicas portadas de esta publicación se defenestró a Carrasco a comienzos de la década pasada, así como a otras figuras, como al expresidente Mariano Rajoy, o a la “princesa del pueblo”, Belén Esteban, quien, por decisión editorial, aparece en un número donde sobre su imagen aparece el título sobreimpreso: “Puta”.

Rocío Carrasco habla del terror que vivió después de la separación con Flores a quien se refiere como “esta persona”, “este ser” o “este hombre”. Flores fue desvinculado de la productora audiovisual donde se desempeñaba en programas del corazón y por el momento guarda silencio. Ya no cuenta con la simpatía de la opinión pública.