El vaso de café del que todos hablaron y que se vio en el cuarto capítulo de la temporada final de Game of Thrones

Meses atrás, todo tipo de especulaciones giraron en torno al porqué de la presencia de un vaso descartable de café en uno de los episodios de la temporada final de Game of Thrones. Se barajó como posible causa desde un descuido a una posible estrategia publicitaria financiada por la reconocida marca impresa en el recipiente, sin llegar a una respuesta que zanjara la polémica. Esta semana, por fin, el misterio se resolvió.

Emilia Clarke, la actriz que dio vida al personaje de Daenerys Targaryen y que protagoniza la comentada escena, era una de las principales sospechosas de un posible olvido del vaso en el mobiliario del rodaje. Sin embargo, ha sido ella misma quien asegura no haber sido la culpable y cuenta qué fue realmente lo que ocurrió.

En una reciente entrevista con el programa de Jimmy Fallon, The Tonight Show, la intérprete dio a conocer el nombre del despistado responsable. "Hace poco tuvimos una fiesta, antes de los Emmy, y Conleth (Hill), quien interpreta a Varys y que en esa escena aparece sentado a mi lado, me apartó y me dijo: 'Emilia, tengo que decirte algo. ¡La taza de café era mía!'", contó Clarke.

Así, la actriz reveló finalmente que se trató de una falta de su compañero, aunque luego bromeó sobre los motivos por los que éste no hizo la confesión antes. "Puede ser que lo dijera porque en la fiesta estaba borracho, pero lo dijo", bromeó sobre las palabras de su compañero.

Cabe recordar que el traspié quedó registrado en el cuarto episodio de la serie, "The Last of the Starks", concretamente en el minuto 15.39 del capítulo, en el momento en que Jon Snow festeja junto a Tormund y algunos de sus hombres y Daenerys los mira desde su lugar en la mesa.

Una vez que los fans se dieron cuenta de la presencia del vaso, las redes se inundaron de memes y comentarios. Fue entonces cuando la serie procedió a eliminar el vaso de las escenas actualizando silenciosamente el último episodio para suprimir digitalmente el recipiente de plástico que tanto desentonó con la estética del relato épico de la exitosa producción.