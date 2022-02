Misterio y terror en Hollywood: encuentran el cuerpo sin vida de la actriz Lindsey Pearlman

El domingo 13 de febrero, la actriz Lindsey Pearlman, de 43 años, no volvió a su casa en el horario que había convenido. El tiempo comenzó a correr y, alarmados, su esposo, el también actor Vance Smith, intentó comunicarse con ella, pero fue imposible: nadie respondía su teléfono celular. Por eso, decidieron ese mismo día radicar una denuncia por su desaparición. Este sábado, tuvieron la peor de las noticias: el cuerpo sin vida de la actriz de 43 años fue encontrado por la policía de Los Ángeles.

Las autoridades informaron que este viernes, alrededor de las 8:30, policías del área de Hollywood respondieron a una llamada para investigar la muerte de una persona en la esquina de las avenidas Franklin y North Sierra Bonita. Horas después, la Oficina Forense del Condado de Los Ángeles confirmó que se trataba de la actriz. Hasta el momento se desconoce la causa de la muerte.

Fue su esposo quien dio a conocer el terrible desenlace, a través de un desgarrador mensaje compartido en su cuenta de Instagram: “La policía encontró a Lindsey. Ella se ha ido. Estoy roto. Compartiré más detalles luego, pero quería agradecer a todos por su amor y esfuerzos y pedir que por favor respeten la privacidad de su familia en este momento”.

Lo que sí se sabe es que Pearlman fue vista por última vez el domingo alrededor del mediodía, cerca de la cuadra 1600 de la Avenida North Mariposa, a unos cinco kilómetros de donde fueron encontrados sus restos. Horas antes, Smith había compartido en aquella red social la imagen borrosa de una mujer que podría ser Lindsey y pidió ayuda para identificarla. Aquella foto fue sacada desde el mirador panorámico de Heceta Head Lighthouse Beach cerca de Florence, en el estado de Oregón. Smith reconoció que era una “posibilidad remota” pero se aferraba a aquella posibilidad. Uno de los motivos es que aquella mujer “estaba realmente interesada en el perro” que aparecía en la foto, algo que, según explicó, encajaba con su esposa.

La prima de la actriz, Savannah Pearlman, también recurrió a las redes sociales, en su caso a Twitter, para confirmar la muerte de la actriz y, al igual que Smith, hizo hincapié en el amor que Lindsey sentía por los animales. Por eso, como una especie de homenaje, pidió que se hicieran donaciones a su nombre en un conocido refugio y centro de adopción de animales.

En su sitio personal, se informa que la actriz se graduó en el Second City Training Center de Chicago y que se mudó a Los Ángeles después de obtener un papel recurrente en la serie Chicago Justice, de la cadena NBC. En ese momento, ya contaba con una extensa trayectoria teatral y, a pesar de haber desarrollado desde aquel momento una prolífera carrera frente a las cámaras, reconocía al teatro como su gran pasión.

En Chicago recibió el prestigioso premio Joseph Jefferson como protagonista de la obra Never the bridesmaid. Otro de sus trabajos más populares fue con la obra Sex signals, una comedia que evidencia la violencia sexual tanto en los campus universitarios como en los centros militares. Pearlman también fue halagada por la crítica por su desempeño en las obras The realish housewives -una parodia teatral de la popular franquicia de realities The Real Housewives- y La ratonera, de Agatha Christie.

En cuanto a su carrera televisiva, Pearlman es recordada, entre otros proyectos, por su participación en General Hospital, American Housewife y más recientemente tuvo una participación en Selena, la serie de Netflix que repasa la vida de la famosa cantante; allí se puso en la piel de la compositora Diane Warren.