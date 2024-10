Momi Giardina dio detalles de su romance con Marcelo Tinelli: “Fue como un salvavidas”

Escuchar

Por fin, luego de muchas especulaciones y algunas respuestas a medias, Momi Giardina confirmó que vivió un romance con Marcelo Tinelli. Además, la actriz, bailarina y parte del staff del programa de streaming Nadie dice nada (Luzu TV) no dudó en contar lo importante que fue su vínculo con el conductor en LAM, el programa que conduce Ángel de Brito en América. “ Fue como un salvavidas ”, confesó.

Luego de hablar de la crisis depresiva que atravesó y que pudo superar, a Momi le llegó la pregunta obligada sobre su vínculo con el conductor y empresario televisivo. “¿Cómo caíste en las garras de Tinelli?”, disparó sin vueltas De Brito. “Era obvio que no iba a zafar de esta”, se sinceró ella entre risas, y decidió hablar del romance. “Cuando yo me separo, a los seis meses me reencuentro con Marcelo, Cande… Lo conozco hace muchos años y ahí es como que se dio algo”, repasó.

“¿Qué onda las salidas con él?”, quiso saber el conductor. “¿Viste que cuando uno está atravesando un momento difícil siempre aparece alguien que te rescata como para salir del fondo del mar? Fue como un salvavidas. Él estaba soltero, yo estaba soltera, teníamos los papeles híper limpios. Estuvimos un tiempo juntos y nada más ”, confesó. “¿Fueron a algún lado público?”, le consultó Fernanda Iglesias. “No”, reaccionó Momi.

Luego de explicar que estuvieron juntos “un tiempo mediano”, la bailarina dudó cuando la consulta fue si había estado enamorada. “No sé... Es que estuve mucho tiempo en pareja y cuando me quedé soltera dije ‘¿cómo se hace?’. Tenía los códigos viejos. De hecho, si conocía a alguien y me ghosteaba, no entendía bien qué es lo que pasaba, sinceramente. Siempre fui más noviera”, reveló. “Hoy es palo y a la bolsa y yo no estaba acostumbrada a eso. Y la verdad es que me gusta estar de novia, me gusta estar en pareja, lo disfruto. Y nunca había experimentado estar sola y conocer a uno y a otro”.

Cuando De Brito le preguntó cómo fue el acercamiento, Giardina recordó que primero iban a comer en grupo, como amigos, y que también estaban allí sus hijas, con quienes tiene una muy buena relación. “Y de la amistad pasás a decir ‘ay, un poquito me gusta’. Y así fue como mutuo. Y un día se dio”. Por último, Momi dio detalles de lo que le gustó de Tinelli: “ Yo lo que noté de él justamente fue eso, que me rescató, que era muy contenedor. Mucha charla ”, cerró.

“Un poco comí ahí...”

Flor Vigna estuvo en Nadie dice nada y le preguntó a Momi Giardina si tuvo algo con Marcelo Tinelli

Hace poco menos de un mes, Giardina dio una pista sobre su relación con Tinelli, aunque en esa oportunidad no fue tan contundente. Fue en Luzu TV durante un programa al que estuvo invitada Flor Vigna. “¿Yo puedo ocupar el lugar de la gente acá? A mí me quedó la duda... ¿Usted ha salido con Tinelli o no?”, le preguntó la ex de Luciano Castro a Giardina y las caras de desconcierto y asombro que pusieron todos en el estudio bastaron más que mil palabras. Rápidamente, la incomodidad fue reemplazada por los aplausos comandados por Santi Talledo, íntimo amigo de Momi. “Sabés que te banco, está perfecto”, expresó el influencer. “Te amo”, le dijo la conductora a la cantante.

“¿Cuál era la pregunta?”, deslizó Álvarez. “A mí me intriga”, enfatizó Vigna y aseguró que quería “saber todo” lo que supuestamente sucedió. Entre murmullos, risas pícaras y comentarios, finalmente la madre de Julieta Castro blanqueó la situación y dijo: “Un poco comí ahí...”. De esta manera dio cuenta de que tuvo algo más que una simple amistad con el conductor. “No vamos a renegar el pasado”, acotó Talledo.

Momi Giardina confirmó su romance con Tinelli Instagram: momigiardina

Tras su confirmación, Giardina aseveró: “Yo, con Marcelo, la típica... Somos muy amigos. Pero lo amo a Marce”. Este último comentario fue difícil de ignorar y más de uno quiso saber a qué se refería. Sin embargo, ella aclaró que hoy es amiga de él y de sus hijas, “pero en un momento hubo como una cosita, para que negarlo”.

En el pasado, la actriz y el humorista protagonizaron rumores de que tuvieron un supuesto affaire. Sin embargo, Giardina lo desmintió e incluso el año pasado, durante la época del Bailando 2023 (América), dijo: “Marcelo fue primero mi jefe durante muchos años. Este verano, nos hicimos amigos por las hijas. A través de ellas, me lo volví a reencontrar”.

