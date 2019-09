¿More Rial se reconcilió con Facundo Ambrosini?

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de septiembre de 2019 • 16:59

Luego de su escandalosa separación y las denuncias por violencia y agresión hacia su ex, Morena Rial parece haber encontrado la calma. El vínculo con Facundo Ambrosioni, padre de su hijo Francesco Benicio, fue sin dudas turbulento pero, para garantizar el bienestar del bebé, la ex pareja logró llegar a una acuerdo a través de audiencias conciliatorias.

Con estas asperezas ya limadas (y con Facundo cumpliendo una probation por su causa de violencia), y a pesar de que a ella durante los últimos meses se la vio muy cerca de su amigo Enrique Sánchez, los rumores sobre una posible reconciliación comenzaron a circular y los posteos románticos en las redes sociales de More sumaron fichas.

En sus historias de Instagram, compartió dos imágenes que generaron revuelo con las siguientes frases: "Amo que hayas sido tú quien me robara el corazón" y "La distancia separa cuerpos, no corazones" (su ex juega al fútbol en el interior del país). A la primera, Morena agregó: "Y sí, siempre vos" y "Quiero que sepas que te amo eternamente". En una foto en su feed, agregó: "Y sin mirar atrás vamos a caminar por el mismo camino". ¿Será Ambrosioni el destinatario de sus palabras de amor?

El posteo en las stories de More Rial

Sin embargo, los rumores se desinflaron violentamente con la palabra del propio Ambrosioni, que habló con el sitio de noticias Primicias ya: "No estamos reconcilados. No tengo idea lo que ella publicó pero no es cierto que estemos juntos", dijo.

Hace unos días, en diálogo con la prensa, Facundo comentó cuáles habían sido los motivos que los llevaron a separarse:"No veníamos pasando por un buen momento. Solo nosotros dos sabemos que pasó y que es verdad y que no de todo lo que se dijo. Yo me confundí [en referencia a las infidelidades que su mujer le habría descubierto] y uno de los errores aprende. Voy a hacerme cargo, tengo que ser maduro por mi hijo y aprender de esos errores para crecer", confesó Ambrosioni. Y luego, en referencia a la exposición mediática que tuvo la ruptura con su ex, advirtió: "A mí me hubiera gustado que todo lo que pasó quede dentro de casa, pero ella lo hizo mediático. Yo nunca hablé, nunca hablaría mal de la madre de mi hijo".

Por último, contó cómo es su relación con su hijo actualmente, teniendo en cuenta la distancia. "Yo cumplo con lo que dice mi abogado. Me manejo con él para no tener problemas. Aunque ahora ya hablamos con More. Ella me pasa fotos, hago videollamadas para ver al bebé. Cuando vengo a Buenos Aires lo visito sin problemas", indicó.