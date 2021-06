Morena Rial: del escándalo policial en Córdoba al enojo con Mar Tarres

El pasado fin de semana, Morena Rial protagonizó una confusa situación durante un control policial en Córdoba. Tras su descargo en las redes sociales, la hija de Jorge Rial charló con Los ángeles de la mañana y relató el incidente con lujo de detalles.

“Me dijeron que tenía rotas las luces de atrás cuando funcionaban. Aparte ellos estaban adelante no sé en qué momento vieron el mal funcionamiento”, comentó indignada Morena. Y enseguida contó cómo sucedieron los hechos: “Yo vivo en un country yendo para Carlos Paz. Cuando pasás el peaje justo hay un control policial que siempre tratan de hacer problema por algo y esta vez me agarraron a mí”, indicó.

Además del acta que le labraron en el momento, la influencer denunció que fue maltratada por parte de un oficial del sexo femenino. “Viste que las mujeres policías no tienen mucha empatía con las mujeres, me trató mal, me hicieron el acta y me revisó todo el auto, que eso tampoco se puede. Me pedía que le saque las cosas y le dije: ‘Si tenés ganas, sacalo vos (...)’. Me estaba muriendo de frío, eran las 10 de la noche, venía de dejar a Francesco”, relató molesta.

Tras asegurar que tampoco iba con exceso de velocidad para que la pararan, aclaró: “No sé qué quería porque yo tampoco le iba a ofrecer plata. Estaba todo en regla, las luces funcionan perfecto. Me pararon por mal funcionamiento de luces traseras y en el informe me puso luces sucias (...) No iba con exceso de velocidad porque el control estaba después del peaje así que no hay forma. Tampoco hay radares por acá”.

Más allá de la multa, lo que más molestó a la joven es el maltrato que sufrió por parte de la autoridad. “Podés decirme las cosas bien, no tengo problemas para entender. Yo no le grité, no le falté el respeto, solo le dije que si quería revisar el auto que saque las cosas ella, yo no soy la mucama”, agregó.

Mar Tarres: ¿su nueva enemiga?

La semana pasada, Morena Rial se cruzó en un móvil con Mar Tarres por un proyecto que tenían juntas, pero que no se pudo llevar a cabo por algunos problemas de la hija del conductor. Si bien en el momento Morena no dijo nada, esta mañana aprovechó para aclarar la situación en vivo. “Yo no tengo nada en contra de ella. No es que no me la fumo. No me gusta que haga apología de que ser gordo está bien porque no está bien”, advirtió.

“Es una enfermedad que hay que tratar y muchísimo. Yo lo sufrí y no estoy de acuerdo con que haga apología de que comerse una hamburguesa te hace feliz y está bien. Si es una enfermedad tendrías que cuidarte y ver a un médico porque mucha gente sufre o se muere”, reflexionó quien transitó esta enfermedad en primera persona. “Antes de hacerme el bypass gástrico, yo tenía el hígado graso. Después de la operación mi vida cambió completamente, no tengo ningún problema”, afirmó.

Sin embargo, el conflicto con la modelo plus size viene de mucho antes. “Ella me ofreció hacer una cápsula juntas dentro de su marca de ropa porque ella no era conocida y como yo no estaba bien de salud no la hicimos(...) Ella trató de tirar mierda porque fue justo en el momento cuando yo tuve el problema con mi papá. Por eso salgo a decir lo que pienso. Yo no me comporté mal con ella. Es verdad, hace tres años tuve mis problemas que ya pasaron y pude dejar de lado, no entiendo por qué tiene que tocar de vuelta el tema”, remató furiosa.

LA NACION