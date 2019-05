Moria Casán, sobre Lía Salgado: "No me ataca, más bien está pidiendo trabajo"

Un viejo enfrentamiento entre las conductoras está de regreso Fuente: Archivo

Una pelea que data de varios años ha vuelto a estar en el centro de la escena. Las protagonistas son Moria Casán y Lía Salgado, quienes tuvieron su primer cruce cuando, en 2001, la exvedette arrancó con la conducción de su talk show Amor y Moria. Por entonces, Salgado conducía Hablemos con Lía, en otro canal, y los celos y las chicanas no demoraron en aparecer.

El enfrentamiento continuó a través de los años y parece no tener fin. Lía estuvo invitada en Los ángeles a la mañana, por eltrece, y habló sobre su archienemiga, una vez más. "Moria ha dicho cosas que nunca fueron, y cree cosas que no son: que es la mejor actriz, la mejor vedette y no es la mejor en nada. Se va de lengua y dice cada cosa...", señaló la conductora.

"Me dijo que tenía boca de bife y no voy a decir nada más porque no quiero que diga nada de mí. Varias veces me invitó a su programa pero nunca fui. Me gusta Moria pero en el teatro y en el 'Bailando'. Que no crea que hace todo bien. En la tele no me gusta. Creo que yo hago mejor los talk show y Moria no demostró tener talento para eso porque habla siempre de ella, no tiene sensibilidad, y el talk show se centra en los problemas de la gente", finalizó Salgado.

Lía Salgado apuntó contra Casán... y Casán respondió Fuente: Archivo

Casán, en tanto, le contestó en su programa, Incorrectas. "Esta mañana, la señora Lía Salgado habló de mi. Ella siempre se proclamó reina de los talk show. Yo nunca me proclamé nada pero lo que digo es que, cuando empecé mi talk show, había otros nueve en la televisión y en un año, quedé yo sola. Ese programa fue tan social que sentó jurisprudencia por una nota sobre violencia de género", inició la exvedette.

"En nuestro país no hay sangre azul entonces es una reina es de cotillón, porque acá es todo ballotage. Si no tuviera sensibilidad, no podría trabajar. Y tampoco podría haber hecho teatro de revistas, donde el artista está muy expuesto. Yo creo que no me ataca, más bien está pidiendo trabajo. Lo que dice esta mujer me entra por un oído y me sale por el otro. No me interesa", apuntó con vehemencia Casán.