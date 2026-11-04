Moria Casán llamó “kuka resentido” a Andy Kusnetzoff y mostró el mensaje que él le envió para aclarar la situación

Un comentario que creyó escuchar en televisión, una respuesta filosa y un mensaje privado para aclarar las cosas son los tres momentos que marcaron el breve enfrentamiento que Moria Casán tuvo con Andy Kusnetzoff. Esta mañana, la conductora contó en su programa de eltrece cómo se originó su enojo con el periodista, a quien había llamado “kuka resentido”, y compartió las palabras que él le envió cuando escuchó sus declaraciones. “Sabés el cariño que te tengo y lo fascinante que me parece tu vida”, le escribió.

Moria Casán explicó por qué se enojó con Kusnetzoff Camila Godoy - LA NACION

El comentario que provocó el enojo de Moria

Todo comenzó el martes por la noche cuando en SQP, el ciclo que conduce Yanina Latorre, pusieron al aire una entrevista a la conductora en la que un cronista le preguntó por Kusnetzoff. En ese ida y vuelta, la diva contó que últimamente lo ve “como agresivo en sus respuestas”. Enseguida, recordó un comentario que no solo la sorprendió sino que, además, le causó enojo.

“Una vez escuché algo así como que le preguntaron de la serie mía y dijo: ‘¿Y qué nos puede dar de interesante Moria?’”. Para Casán, esas palabras chocaron con el interés que él siempre mostró por tenerla en su programa. “Me llamó todo el tiempo”, señaló, y recordó que el padre del conductor era fan suyo. “Me pareció tan poco amable hacia mí”, expresó.

“¿Y por qué me invitaste dos millones de años, me pagaste la plata que me pagabas, decías ‘Moria, te necesito’?”, cuestionó entonces. Y, fiel a su estilo, reivindicó sus participaciones en el ciclo: “Cada vez que iba te hacías el show conmigo, papito”. El cierre de su descargo fue todavía más filoso: “Me parece que tuvo una actitud ahí de kuka resentido”.

El mensaje de Andy Kusnetzoff a Moria Casán

Al retomar el tema, Moria contó que Andy le había escrito y leyó el intercambio. “Recibí un reel tuyo. ¿De dónde sacaste eso?”, le preguntó el conductor. “Sabés el cariño que te tengo y lo fascinante que me parece tu vida. Me vi toda tu serie. No tengo idea por qué dijiste eso, la verdad”, continuó. Y dejó en claro por qué había decidido contactarla: “Te quiero como siempre y te escribo porque me interesa que lo sepas”.

Andy Kusnetzoff le mandó un extenso mensaje a Moria Casán Santiago Filipuzzi

En ese momento, Casán explicó que le sorprendió escuchar ese comentario justamente porque sabía que él la admiraba. Pero también abrió la posibilidad de haberlo interpretado mal: “No sé si escuché mal. A lo mejor vos quisiste plantear un debate en la mesa y mandaste eso”.

Tras la aclaración, la exvedette terminó de leer el mensaje. “No es admiración. Te amo”, continuó él. El periodista también apeló a los años de vínculo y al cariño de su padre por ella. “Me conocés hace 30 años. Mi papá ya sabés que te amó y enseñó a mucha gente a amar a Moria. No tengo idea qué te dijeron, pero creeme. Espero darte un abrazo pronto”, le escribió. La diva recogió el guante con su humor habitual y contestó: “Dale, boludo. En cualquier momento nos abrazamos”.

Después de compartir los mensajes, Moria explicó que había escuchado la frase al pasar frente a un televisor. También destacó sus visitas a PH, podemos hablar: “He ido muchas veces, la pasé bomba”. Y, sobre las palabras que le dedicó Andy, expresó: “Muy dulce lo que me dijo”.

El embate de Casán llegó en una semana en la que Andy Kusnetzoff ya era noticia: el sábado por la noche, en su programa de Telefe, PH, podemos hablar, Josefina “la China” Ansa y Santiago Maratea protagonizaron un tenso momento que lo puso en una situación incómoda. Una pregunta sobre las colectas del influencer desencadenó una discusión que obligó al conductor a frenar la grabación. Más tarde, Andy hizo un mea culpa por su intervención: “No sé si estuve a la altura, no sé si hice lo que pude con la situación”, reconoció.