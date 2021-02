Moria Casán mostró su curioso método para sacarse fotos con sus fans en la pandemia

La pandemia de coronavirus modificó muchos aspectos de la vida cotidiana, que se adaptó a nuevos parámetros de comportamiento e higiene. Esto quedó en evidencia en un video de Moria Casán que, para acercarse a su público, decidió ubicarse detrás de un vidrio y así seguir el protocolo para evitar el contagio de Covid-19.

Tras finalizar la función de Brujas junto a Thelma Biral, Nora Cárpena, Sandra Mihanovich y María Leal, la diva festejó con sus seguidores. “¡Plenitud, Brujas! Fenómeno social, qué placer tan grande, aforo agotado, gente que se queda sin poder vernos y que vuelven, vuelven como hace 30 años. Thanks por elegirnos. Amo Brujas y a mis compañeras, armonía verdadera, logramos que eso trascienda y sea creíble porque es verdadero”, escribió en sus redes sociales.

Además, mostró cómo se fotografió junto a los espectadores que la abordaron a la salida del teatro. Casán se dispuso a posar detrás de la puerta vidriada del edificio y compartió las imágenes de su novedoso método en Twitter. “Sacando fotos vidrio mediante”, publicó, y recibió comentarios de admiradores y colegas como Jey Mammon aplaudiendo su iniciativa: “Siempre precursora”.

Hace unas semanas, Moria fue protagonista de un escándalo luego de ser convocada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires para ser vacunada con la Sputnik V y de esta manera concientizar a aquellos que desconfían de la vacuna rusa. “Quiero denunciar por primera vez en más de 50 años de carrera a quienes usaron mi nombre e imagen hablando tan banalmente acerca de mi persona en una cosa como esta, donde el mundo está paralizado por el Covid-19″, escribió en una carta la diva.

“Cuando me ofrecieron la vacuna yo dije que sí y pensé en mí, no en concientizar porque eso es subjetivo y depende de la credibilidad o no hacia mi persona, aunque pareciera que la tengo sino no estaría mi nombre todo el día en cadena nacional”, continuó, para luego afirmar que ella es “una persona de riesgo” y es “esencial”.

LA NACION