Murió Cissy Houston, emblemática cantante de gospel y madre de Whitney Houston

Durante décadas, demostró que tenía talento, carisma y la capacidad de reinventarse. Sin embargo, le resultó imposible no quedar eclipsada por la enorme estelaridad de su hija. La cantante Cissy Houston, madre de la fallecida Whitney Houston, murió este lunes a los 91 años.

La intérprete, que brilló en los escenarios desde finales de los 40, murió en su casa en Nueva Jersey mientras recibía cuidados paliativos por el deterioro producido por la enfermedad de Alzheimer que padecía desde hace años. La encargada de dar a conocer la noticia fue Pat Houston, su nuera. “Nuestros corazones están llenos de dolor y tristeza. Perdimos a la matriarca de nuestra familia”, reveló en un comunicado.

Cissy Houston era madre de Whitney Houston Evan Agostini - AGOEV

“La madre Cissy ha sido una figura fuerte e imponente en nuestras vidas. Una mujer de profunda fe y convicción, que se preocupaba mucho por la familia, la iglesia y la comunidad. Su carrera de más de siete décadas en la música y el entretenimiento permanecerá en primer plano en nuestros corazones”, agregó.

Y finalizó: “Sus contribuciones a la música y la cultura popular son incomparables . Estamos bendecidos y agradecidos de que Dios le haya permitido pasar tantos años con nosotros y estamos agradecidos por todas las valiosas lecciones de vida que nos enseñó. Que descanse en paz, junto a su hija, Whitney, su nieta Bobbi Kristina y otros queridos miembros de la familia”.

Cissy Houston comenzó su carrera como cantante en 1938 cuando se unió a su hermana Anne y a sus dos hermanos Larry y Nicky en un grupo llamado Drinkard Four. Su hermana, Dionne Warwick, también se adueñó de los escenarios.

De hecho, en 1963, Cissy se unió a Dee Dee, hija de Dionne, y fundó el grupo Sweet Inspirations, un cuarteto de mujeres que en poco tiempo logró servir de apoyo vocal a artistas de la talla de Otis Redding, Dusty Springfield, Wilson Pickett, Jimi Hendrix y Elvis Presley.

“ Cissy tenía una voz increíble y eso se transmitió a su pequeña hija, Whitney ”, expresó su hermana, la emblemática Dionne Warwick en una entrevista publicada por People. “Whitney surgió, exactamente, como todos nosotros, en el coro de la iglesia. Estaba predestinado que ella cantara. Su destino era el mismo que el del resto de la familia. Como si Dios nos hubiera señalado con el dedo y nos hubiera dicho: ‘Dejemos que sus cuerdas vocales hagan lo que tengan que hacer’”, indicó.

Y sumó: “Ver a Whitney fue como ver a Cissy crecer de nuevo. Su voz, su dedicación. Todas las niñas que llegaron después de ella querían ser Whitney Houston”.

Como solista, Cissy lanzó primer single, “This Is My Vow”, en 1963 y recién en 1970 saldría a la venta su primer LP, Presenting Cissy Houston que incluía temas como “I’ll Be There” y “Be My Baby”, En 1996 recibió el premio Grammy al mejor álbum gospel tradicional (Face to Face) y volvió a alzarse con la misma estatuilla dos años más tarde por He Leadeth Me.

Por supuesto que en varias ocasiones compartió escenario con su famosa hija. El primer dueto entre ellas registrado profesionalmente fue el del tema “I Know Him So Well”, en 1987. En 2006, entraron juntas nuevamente al estudio, y se les sumó Dionne, para brindar una versión conjunta de la canción “Family First”.

Houston pasó por primera vez por el altar en 1955, junto al jugador de la NBA, Gary Garland. Dos años más tarde, se convertiría en madre, con la llegada de su primogénito, Gary. En 1958, su vida afectiva daría un giro inesperado cuando conoció a John Russell Houston, de quien se enamoró perdidamente. Junto a él, tendría a Michael y luego a Whitney y estarían juntos hasta que, en 1991, decidieron divorciarse.

Los problemas de adicción Whitney y su prematura muerte fueron golpes de los que nunca pudo recuperarse . En su autobiografía, Remembering Whitney, publicada en 2013, a un año del inesperado deceso de la estrella del pop, escribió: “Empezó a salir de fiesta y no sabía muy bien cómo parar. Me preguntaba qué hacía por la noche y dónde estaba. No respondía mis llamadas. Se escondía de mí”.

También admitió que por momentos sentía miedo de enfrentarse a su hija y que todavía se sentía atormentada por su muerte. “ Estoy enojada porque murió sola, en esas condiciones. Todavía estoy enojada por eso ”, indicó.

