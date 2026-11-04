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Murió Daniel Bifulco, uno de los Jaimitos de Videomatch
El actor y humorista fue encontrado sin vida en su casa
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LA NACION
Murió el actor y humorista Daniel Bifulco, recordado por su rol como uno de Los Jaimitos de Videomatch, trío del que también formaban parte Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta. Según confirmó un amigo del intérprete, fue encontrado sin vida en su casa, tal como informó el periodista Pablo Layús desde su sitio web.
De acuerdo con su última publicación de Instagram, que data de hace cuatro días, Bifulco había firmado contrato y tenía planeado hacer temporada de verano en Mar del Plata con el espectáculo La magia de la risa, en el Teatro Victoria, junto al Mago sin Dientes, Flavio Gastaldi (conocido por su personaje de Hijitus) y Juan Carlos Bifulco.
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