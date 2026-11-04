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LA NACION

Murió Daniel Bifulco, uno de los Jaimitos de Videomatch

El actor y humorista fue encontrado sin vida en su casa

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LA NACION
Daniel Bifulco, integrante de Los Jaimitos de Videomatch, junto a Marcelo Tinelli
Daniel Bifulco, integrante de Los Jaimitos de Videomatch, junto a Marcelo Tinelli

Murió el actor y humorista Daniel Bifulco, recordado por su rol como uno de Los Jaimitos de Videomatch, trío del que también formaban parte Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta. Según confirmó un amigo del intérprete, fue encontrado sin vida en su casa, tal como informó el periodista Pablo Layús desde su sitio web.

De acuerdo con su última publicación de Instagram, que data de hace cuatro días, Bifulco había firmado contrato y tenía planeado hacer temporada de verano en Mar del Plata con el espectáculo La magia de la risa, en el Teatro Victoria, junto al Mago sin Dientes, Flavio Gastaldi (conocido por su personaje de Hijitus) y Juan Carlos Bifulco.

Daniel Bifulco era uno de Los Jaimitos de Videomatch
Daniel Bifulco era uno de Los Jaimitos de Videomatch
El recordado personaje también lo llevó al teatro, donde solía hacer espectáculos de humor junto a otros exintegrantes del ciclo de Marcelo Tinelli
El recordado personaje también lo llevó al teatro, donde solía hacer espectáculos de humor junto a otros exintegrantes del ciclo de Marcelo Tinelli
Bifulco se estaba preparando para la temporada de verano en Mar del Plata
Bifulco se estaba preparando para la temporada de verano en Mar del Plata

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LA NACION
ArgentinaTeatroHumorMar del PlataTemporada Mar del Plata
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