Murió el actor y presentador británico Timothy West, a los 90 años

El reconocido actor Timothy West, recordado por su participación en exitosas series del Reino Unido como Coronation Street y No going out, falleció a los 90 años rodeado de sus seres queridos. Su vida y su carrera dejan un legado imborrable en el mundo del teatro, el cine y la televisión británicos, donde se ganó el respeto del público y de sus colegas.

Tras su fallecimiento, la familia del artista compartió un emotivo comunicado: “Después de una vida larga y extraordinaria arriba y abajo del escenario, nuestro querido padre Timothy West murió pacíficamente mientras dormía. Tenía 90 años”, señaló su hijo Samuel West, quien siguió los pasos de su padre en el mundo de la actuación.

En el escrito, la familia añade: “Tim estuvo con amigos y familiares hasta el final. Le sobreviven su esposa, Prunella Scales, con quien estuvo casado durante 61 años, una hermana, una hija, dos hijos, siete nietos y cuatro bisnietos. Todos lo extrañaremos muchísimo”. La publicación también resalta “el increíble” trabajo realizado por el personal sanitario que atendió al actor en la última etapa, “por su amoroso cuidado durante sus últimos días”.

Timothy West, junto a su esposa y su hijo Samuel, en un evento en Londres en 1999 Michael Crabtree - PA

West fue conocido tanto por sus papeles en clásicos de Shakespeare en teatro como por su trabajo en populares series y dramas televisivos, sin olvidar su conmovedora serie documental Great Canal Journeys, en la que exploró los canales de Inglaterra junto a su mujer.

Nacido en Bradford, West Yorkshire, en 1934, el actor formó parte de una era dorada del teatro británico. Su carrera comenzó recorriendo escenarios en diversas regiones de Inglaterra antes de dar el salto a Londres, donde debutó en el Piccadilly Theatre en 1959. Desde ese momento, fue consolidando su nombre como un destacado intérprete de teatro, especialmente en las versiones de los clásicos de Shakespeare. Su colaboración con la Royal Shakespeare Company le permitió dar vida a algunos de los personajes más emblemáticos del bardo de Avon, incluyendo papeles como Shylock en El mercader de Venecia o su rey Lear, personaje que interpretó en cuatro ocasiones (la última en el Old Vic de Bristol en 2016), es considerado uno de los definitivos de su trayectoria.

La capacidad de West para encarnar tanto a héroes como a villanos le permitió destacarse en una amplia gama de papeles. En el escenario, también dio vida a personajes de comedia y, en la TV, se convirtió en una presencia familiar para el público británico gracias a su participación en dos de las telenovelas más populares de su país, como Coronation Street y EastEnders.

West, en el Reino Unido en los años 80 Evening Standard - Hulton Archive

El intérprete también participó en varias películas, incluido el drama sobre el apartheid Cry Freedom (1987), Juana de Arco (1999) y el drama biográfico de Richard Eyre Iris (2001). Protagonizó adaptaciones de las obras de Roald Dahl y Charles Dickens e interpretó en varias ocasiones al primer ministro británico Winston Churchill en producciones como Hiroshima (1995). Entre sus últimos créditos televisivos se encuentra también su participación en la ficción de HBO Gentleman Jack, y en la comedia Not Going Out.

Sin embargo, uno de los proyectos que más resonó en los últimos años de su vida fue Great Canal Journeys, una serie de documentales producidos por Channel 4 en la que Timothy y su esposa Prunella Scales exploraban juntos la miríada de canales de Inglaterra en barco. Esta serie se convirtió en todo un símbolo, ya que mientras la pareja compartía anécdotas y aventuras, también enfrentaba los desafíos del diagnóstico de Alzheimer de Scales, quien luchó con la enfermedad mientras continuaba su vida junto a West. La serie no solo mostró a la audiencia los hermosos pasajes de agua de Inglaterra y Francia, sino que brindó un abordaje íntimo de la relación de una pareja de décadas.

LA NACION

Temas Necrológicas