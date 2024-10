Murió John Amos, el actor que interpretó a Kunta Kinte en Raíces, y su hija aseguró que su hermano le ocultó la noticia

Escuchar

El actor John Amos, veterano de muchas películas y series de televisión, entre ellas Raíces, en la que interpretó al personaje de Kunta Kinte cuando se hacía mayor, murió en Los Ángeles el 21 de agosto a los 84 años, pero su muerte fue comunicada por su hijo Kelly Christopher Amos este martes 1° de octubre.

“Con profunda tristeza comparto con ustedes que mi padre partió. Era un hombre con el corazón más noble, un corazón de oro. Muchos fans lo consideraban su propio padre en la televisión y en el cine. Mi padre amó trabajar como actor su vida entera”, expresó Kelly Christopher.

La carrera de Amos comenzó en los años setenta cuando interpretó a Gordy Howard, el meteorólogo en The Mary Tyler Moore Show, un personaje con el que se inició en la comedia. Este papel le abrió la puerta a la serie Good Times, en la que hizo de James Evans, y a partir de ese momento fue encadenando proyectos durante más de cuatro décadas, sobre todo en televisión: The West Wing (como el almirante Percy Fitzwallace), Two and a Half Men, All About the Andersons, Maude y The Family Tree, entre otras series. En el cine formó parte del reparto de Un príncipe en Nueva York y Duro de matar 2. En 1977 fue nominado a un Emmy por su papel de Kunta Kinte en Raíces.

“Su legado perdurará en sus destacados trabajos en televisión y cine como actor”, dijo su hijo, que también recordó el documental que él mismo ha estado produciendo sobre la trayectoria de su padre como actor titulado America’s Dad. “Era mi padre, mi mejor amigo y mi héroe . Gracias por sus oraciones y apoyo en este momento”, indicó.

Anuncio y polémica

Horas después de conocerse la noticia, su otra hija aseguró que se enteró de la muerte de su padre por los medios de comunicación . “Estamos devastados y nos quedan muchas preguntas sobre cómo sucedió esto hace 45 días, al enterarnos a través de los medios de comunicación como muchos de ustedes”, escribió Shannon Amos en una publicación en su cuenta de Instagram.

Y agregó: “Este debería ser un momento para honrar y celebrar su vida, pero estamos luchando por navegar por la ola de emociones e incertidumbres que rodean su fallecimiento. Aun así, hay algo de paz al saber que mi padre finalmente es libre”.

The Hollywood Reporter reveló en noviembre de 2023 los problemas que había entre los dos hijos de Amos. La publicación especializaba explicó entonces que ambos luchaban por asumir los cuidados que necesitaba su padre, además de por la gestión de su legado. Shannon Amos acusó públicamente a su hermano K. C. de maltrato a personas mayores, refiriéndose al trato que recibía su padre. Su hermano se defendió asegurando que se trataba de una campaña de difamación que pretendía alejarlo de su padre. Este enfrentamiento derivó en una investigación por parte de las autoridades de Colorado. Sin embargo, tras ser desestimado el caso, Kelly Christopher quedó a cargo de los asuntos familiares, pero las diferencias entre ellos no se saldaron.

Ahora, a raíz de la muerte del actor y la demora en el anuncio de su deceso, surgen nuevas especulaciones . Si bien el certificado de defunción de Amos confirma que murió en un hospital de Inglewood, California, el 21 de agosto, y que fue cremado el 30 de agosto y que sus cenizas están en poder de su hijo; no se entiende por qué tardó tanto en hacer pública esta triste información. Y mucho menos por qué su hermana no estaba enterada. Esta confusa situación generada provoca todo tipo de versiones de cara a un posible conflicto por el patrimonio de Amos, aunque hasta el momento no se ha confirmado ninguna acción legal relacionada con este tema.

EL PAIS