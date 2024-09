Murió la exmodelo Marcela Tiraboschi, a los 57 años

Escuchar

La exmodelo Marcela Tiraboschi murió este domingo en la localidad bonaerense de Bragado, a los 57 años. Según pudo saber LA NACIÓN, la mujer que en 1992 denunció por lesiones al locutor Cacho Fontana falleció en una clínica privada, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

La noticia fue dada a conocer por el sitio Bragado Informa, el mismo medio que en 2016 había confirmado que Tiraboschi estaba viviendo en esa localidad luego de permanecer varios años alejada de los medios. De hecho, tomó la decisión de mudarse allí tras la muerte de su madre, en 2014, ya que la mujer era oriunda de esta ciudad. “ Mi mamá era mi mano derecha en todo, me agarró un estado de shock y una prima me dijo por qué no venía a buscar la paz que necesitaba porque la ciudad me estaba haciendo daño ”, relató en una entrevista sobre lo que la motivó a hacer las valijas y comenzar una nueva vida lejos de todo.

Sin embargo, lejos de encontrar la calma y la paz ansiada, Tiraboschi vivió una pesadilla en ese destino. En 2016, fue descubierta viviendo en estado de indigencia junto a su pareja, Julio Alderete, en una de las plazas de Bragado. “ Nosotros no somos usurpadores ni robamos al contrario, les damos hasta agua para el mate a la gente. Desde que estamos, la plaza cambio totalmente (...) No nos saca nadie, nos resistimos. Nosotros no tenemos plata. ¿Quién me garantiza que no vamos a quedar en la calle?”, se quejaba en una nota con Intrusos luego de que se conozca que Marcela y su pareja querían ser desalojados de esta vivienda precaria.

Cuatro años después, la ex de Cacho Fontana volvió a ser noticia tras sufrir un grave accidente al caer en el pozo ciego de su casa. “Desde hace seis meses vivo en un departamento de dos ambientes con un patio interno que desemboca en un río. Tengo piso de cerámica y como se me escapaba el gato, me paré sobre una parte y en el acto me tragó el pozo ciego”, relató por aquel entonces en el ciclo Confrontados.

Tras aclarar que estaba viva “de milagro”, la exsecretaria de Gerardo Sofovich dio más detalles sobre su accidente: “Cuando me caigo, me prendo de los bordes porque me tragaba el agua y yo soy asmática. Como vivo sola, empecé a gritar socorro y un vecino llamó a los bomberos”, contó. Inmediatamente recordó la sensación de asfixia y ahogo que la invadió en ese momento. “Se me cerró la glotis porque soy asmática. No podía respirar. Nunca vi la muerte tan de cerca, no se lo deseo ni a mi peor enemigo”, expresó con lágrimas en los ojos en una de sus últimas apariciones en los medios.

Por ese entonces, Marcela confesó que fue su madre y San Expedito quiénes la ayudaron a sobrevivir. “Le pedía a ella, mi gran compañera, mi ángel de la guarda, que me ayude porque no quería morirme así”, agregó muy angustiada.

El turbulento romance que terminó con su carrera

Marcela Tiraboschi fue más conocida por un escándalo que marcó definitivamente su carrera. En la década del 80, la modelo saltó a la fama como una de las secretarias de Gerardo Sofovich en su clásico programa La noche del domingo. Fue en ese mismo ciclo donde, en marzo de 1989, la joven conoció a Cacho Fontana, con quien vivió un romance mediático y turbulento. “Me enamoró su personalidad avasallante. Era un caballero, me mandaba rosas a las tres de la mañana (…) Sin dudas, fue el hombre de mi vida. Nos amábamos, nos íbamos a casar, pero la maldita droga lo arruinó ”, reveló mucho tiempo después dando cuenta del gran detonante de la ruptura.

Tras meses de relación, la exvedette acusó al locutor de violencia de género e incitación al consumo de drogas, causas en las que finalmente Fontana salió sobreseído. “Yo me fui de su lado porque él quería que me drogue con él. Hasta la tercera paliza me aguanté, ya cuando me quebró dije ‘hasta acá llegamos’”, confesó ella. Las imágenes de los golpes que el locutor le habría propinado quedaron documentados en la nota que le brindó a una popular revista de la época.

Luego de denunciarlo en 1992, Tiraboschi se fue a vivir a Chile para “poner paños fríos”. “Me quedé cinco años y trabajé un montón allá. Volví, me agarró el corralito y me quedé con una mano atrás y otra adelante. La empecé a remar de nuevo, y si hoy tengo que golpear puertas lo voy a hacer. Tengo una base de baile, de canto y estudié teatro con Lito Cruz y Julio Chávez”, dijo en el piso de Confrontados allá por 2020. Sin embargo, sus intenciones nunca se concretaron, y vivió sus últimos años en una situación precaria y bajo un total anonimato.

