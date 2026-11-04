Murió Tinto Brass, maestro del cine erótico italiano y director de Calígula

El cineasta italiano Tinto Brass murió en el día de ayer en Roma, a los 93 años. Reconocido internacionalmente como uno de los máximos exponentes del cine erótico en su país y en Europa, construyó una trayectoria marcada por la transgresión y una mirada propia sobre la sexualidad y el deseo.

La noticia de su muerte fue confirmada por sus familiares a través de un comunicado enviado a los medios de comunicación de la capital italiana. En el mensaje, sus allegados informaron que los funerales se realizarán en el ámbito privado y sin ceremonias públicas.

Nacido el 26 de marzo de 1933 en Milán bajo el nombre de Giovanni Brass, el realizador adoptó desde joven el seudónimo artístico de Tinto Brass, inspirado en el célebre pintor italiano Tintoretto. Su nombre se convirtió con el paso de los años en una referencia del cine erótico y en sinónimo de una filmografía que desafió los límites de la industria en su época.

Paprika, de Tinto Brass IMDB

La llave, de Tinto Brass

Helen Mirren en Calígula

Calígula, (1979)

Una de las producciones más conocidas de su carrera fue Calígula, película que se convirtió en una de las ficciones más controvertidas de la historia del cine por sus escenas explícitas y sus imágenes provocadores.

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