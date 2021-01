Muy enamorada, La Princesita confesó el deseo que comparte con su novio Crédito: Instagram

Hace ya un mes que Karina "la princesita" Tejeda confirmó su flamante relación con el físico -y también cantante- Nicolás Furman. Radiante y muy feliz por esta nueva oportunidad en el amor, la jurado del Cantando 2020 confesó que no pensó que iba a volver a enamorarse y reveló su deseo de volver a ser mamá.

Mientras contaban detalles de lo que fue la primera semifinal del certamen de canto, el dato de la presencia del novio de La Princesita en el estudio distrajo al conductor, quien aprovecho para sacarle información a su "angelita" de esta semana. "Ya fue varias veces. Ayer le sacaban fotos. Pobre, no sabía qué cara poner. No está acostumbrado a la exposición", comentó la cantante.

Tras definir a su pareja como "re buena onda", la jurado lo comparó con sus ex parejas, aunque sin dar nombres: "No es de esos novios a los que todo les molesta o te reclaman todo", disparó. Y sin entrar en detalles, confesó que no pensó que iba a volver a enamorarse. "No tenía ganas de estar de novia. Pensé que iba a morir sola, que no iba a querer nunca más a nadie".

"¿Te gustaría ser mamá otra vez?", lanzó una de sus compañeras repentinamente. Y su respuesta sorprendió: "Sí, porque la veo a Sol más grande, muy independiente, ya no me da bolilla. Él no tiene hijos, así que ahora que lo pienso...", soltó con tono pícaro.

Mientras contaba que su novio, de 43 años, "cocina re bien", Karina también se refería a sus virtudes por fuera de la música. "Yo también cocino, cocino mejor que lo que canto. Me encanta, hago de todo, dulce y salado. El risotto lo hago excelente, me lo enseñó una italiana", remató ante la mirada atónita de sus compañeras que pedían probar el plato.

