Muy picante, Nicole Neumann habló de todo: sus roces con Viciconte, De Brito, su infancia y más

Durante la noche del viernes, Jey Mammon recibió en su programa a Nicole Neumann, que se animó a hablar de todo. Desde su actual pelea con Ángel de Brito, hasta su ríspida relación con Micaela Viciconte, la modelo no esquivó ningún tema e incluso recordó con muchas risas su paso por la música.

En el comienzo de la entrevista, Jey le consultó por la tapa de Gente que lanzó a Nicole al éxito. Ella confesó que esas fotos las hizo a los once años, pero que al momento de la publicación ya tenía un año más. La frase de esa portada, contenía el título “Sexy a los doce”. Nicole confesó que eso desde luego “generaba ratones en el otro”, consideró que verla hoy es algo “fuerte”, y agregó: “Yo veo a mi hija que hoy tiene doce años, y no...”.

Sobre los comienzos de su carrera, ella contó que de pequeña debió convencer a su madre de seguir esos pasos: “Mi mamá pensó en llevarme a la agencia de Dotto para que me sacara la idea de la cabeza. Él dijo: “Hagamos unas fotos”, y de ahí salió todo”. Pero a pesar de su temprano éxito y de ser considerada una de las modelos más prometedoras de su generación, Neumann confesó que en su infancia le costó mucho el amor propio, porque era muy insegura.

Sin alejarse de sus años iniciales en el mundo del modelaje, Nicole contó que la escolaridad fue un problema: “Yo iba a colegio doble turno, y me tuve que pasar a medio turno porque no me daba la vida para trabajar e ir al colegio, y terminaba faltando porque tenía producciones”.

Más adelante, Jey le consultó si tenía a algún famoso bloqueado del celular, y la respuesta fue contundente: “Sí, a Ángel de Brito”. En lo referido al reciente cruce que tuvo con el conductor de Los ángeles de la mañana, Nicole dijo: “Se pelea conmigo, le mandé carta documento”, y luego agregó que “no se amigaría con él”.

En lo referido a Fabián “Poroto” Cubero y Mica Viciconte, Nicole entre risas confesó que del uno al diez, le molesta hablar del tema “un once”. Con respecto a la cautelar que ordenó para la influencer, Neumann aclaró: " Era para ella esa medida. No está bueno hacer canjes con la imagen de las criaturas”, y sobre si la respeta, la modelo retrucó: “Primero debería respetarme a mí”.

Durante el último tramo de la entrevista, Jey le preguntó por la historia con su padre. La invitada contó que lo conoció recién a los 18 años, porque él “básicamente la abandonó”, y detalló: “A los quince me empezaron a escribir mis abuelos paternos, como que me tanteaban. Yo siempre reaccionaba bien, nunca tuve rencor. En un momento me empieza a escribir mi papá, y me voy a trabajar a París. Entonces le escribo una postal, me llama a los dos días y me dice: “En una semana estoy ahí”. Lo fui a buscar al aeropuerto y lo conocí”. Por último, Nicole dijo que no hubo rencor hacia él, y concluyó: “Me era más fuerte la emoción de decir “ahora lo tengo”, que los años que no estuvo. Y ahora una o dos veces por año nos vemos”.

Antes de despedirse, Neumann se animó a pasar al piano y junto a Jey, interpretar “Déjate querer”, la canción que ella interpretó en su adolescencia, y que se convirtió en cortina del programa Amigovios.

LA NACION