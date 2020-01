Nacha Guevara se confesó en Cortá por Lozano Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de enero de 2020 • 17:00

"Con Moria nos hicimos muy amigas en Bailando por un sueño, sentadas una al lado de la otra durante dos años. En ese lugar con tantas tensiones te das a conocer al otro. Y ella leyó que soy tímida, sensible, con muchos miedos. Moria es todo lo contrario, no le interesa qué piensen de ella y siento que me protege; se preocupa si estoy agotada", contó Nacha Guevara en Cortá por Lozano, el ciclo que conduce Verónica Lozano en Telefe.

Nacha contó que el 6 de febrero estrena La gran depresión junto a Moria Casán, en el Multitabaris. "Hace mucho tiempo que queríamos hacer esta obra pero nunca podíamos coincidir. Es una comedia muy disparatada, muy loca, como yo. Y la estoy dirigiendo", dijo. Recordemos que hace dos semanas se fue la directora, Corina Fiorillo, por desinteligencias con Nacha.

Verónica le preguntó si es verdad que es "mal llevada". "Soy muy exigente, primero conmigo pero eso me dio buenos resultados en el trabajo, porque cuando lo veo realizado estoy feliz. Hice fracasos y triunfos como cualquier artista, pero nunca he presentado un espectáculo que no fuera impecable. Puede gustarte o no, pero es al cien por ciento. Es así. Moria es menos controladora, es más relajada, fluye y es una buena combinación. Si hacemos fotos, ella ni las mira; yo, las elijo. Tengo un ojo muy entrenado", contó Nacha.

Además, la actriz y cantante recordó una anécdota que vivió con Marcelo Polino. "Para Moria todo está perfecto, es lo mejor. Nunca la oí quejarse de nada. Un día salimos con Polino y el auto no estaba donde lo habíamos estacionado. La primera reacción fue decir: 'ay carajo'. Pero enseguida pensamos: ¿y si lo hacemos al estilo Moria? Empezamos a decir que era una noche maravillosa, que íbamos a buscar el auto. Llegamos y había una cola tremenda, pero decíamos, qué lindo lugar, qué gente amable, qué bueno tenemos dinero para pagar el acarreo. El resultado es que nos hemos divertido de tal manera haciendo esa cosa tan tediosa. Sacamos esa conclusión y cuando nos da un ataque, aplicamos el estilo Moria".

Con ganas de confesarse, Nacha contó: "Me han dejado muchas veces en el amor. Si hago la cuenta me han abandonado más que yo a mis parejas. Creo que eso está amarrado a mi infancia, a la figura de mi padre que conocí a los 46 años. Pero ya no me sucede porque hace mucho que no tengo pareja. La paso bien, no extraño. Tengo un ejercicio que hago y cuando me siento sola visualizo a un señor, lo siento a mi lado y estoy un ratito con él, que es perfecto, sabio, comprensivo, amoroso, no miente. El famoso príncipe azul. Y al rato me empieza a molestar que esté al lado mío y lo despido. La paso muy bien sola. A veces soy demasiado ermitaña. Soy dragón (en el horóscopo chino) y me escondo en la cueva. Mi experiencia es que las relaciones se terminan mucho antes que se terminen. Con mis ex me llevo bien y me da alegría que les vaya bien".

Nacha además contó que hace pilates, que es vegetariana desde hace cincuenta años y que medita desde hace treinta. "Todo lo que hice era loco cuando lo hacía y hoy está más aceptado. Soy constante y no creo en los sacrificios porque tienen patas cortas. Los cambios tienen que ser una necesidad interior, y no por moda, o porque te dijeron. Claro que la ansiedad antes del estreno hace que coma galletitas y se me disparan los carbohidratos".

Finalmente, Nacha contó que su mamá está bien, aunque ya que tiene "101 años y ya no se entera demasiado de nada", acotó, para cerrar con otra confesión: "La mía es una familia nómada, que se desarrolló así desde el exilio. Y cuando nos juntamos todos bajo el mismo techo es una fiesta y sacamos muchas fotos. Me gusta que seamos así".